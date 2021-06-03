雲林防群聚有新招 上傳統市場採買先開Nubi App看人潮

國內疫情嚴峻，但民眾仍有物資採買需求，雲林縣除在雲林良品電商平台推出蔬果、農產品網購，為防堵傳統市場成為破口，縣長張麗善除呼籲民眾依身分證字號尾數按日分流採買，今天也首在斗六西市場、斗南第二市場設置「訊號雲」，結合數位縣民平台Nubi App，以天線分析市場人潮，方便民眾隨時掌握、自主避開人多時段前往市場，避免群聚。

雲林從5月31日起加強宣導民眾，跟進以身分證尾數單、雙號，按單（星期一、三、五）、雙（星期二、四、六）前往市場採買。張麗善坦言，部分傳統市場沒有明顯出入口，或無法隨時有人員在現場管控，難以確實做到人潮分流效果。

對此，縣府使用訊號雲的天線偵測裝置，運用科技即時偵測人流，在重要出入口或節點及有電力支援的地方裝設，透過演算法模型辨識，推估場域中實際人流、行走動線和習性等數據，分析各時段所產生人潮流動狀況後，即時回傳至Nubi App。

計畫處長李明岳表示，民眾下載Nubi App「IOS」或「Android」版本後，點選市場群聚狀況即可追蹤最新人流動態，以4種燈色代表群聚情形，綠色「群聚狀況良好」、黃色「稍有人潮，請留意社交距離」、橘色「人潮眾多，建議改往其他市場」、紅色「人潮擁擠，不建議前往」。

張麗善說，縣府去年就已在雲林縣政府、西螺東市場、興隆毛巾觀光工廠、良作工場農業文創館、虎尾商圈、虎尾布袋戲館等處運用訊號雲的天線設備，掌握人潮與商機，不僅資訊安全，處理效率也佳，如今還能用在防疫工作，可望發揮極致功效。