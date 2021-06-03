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雲林防群聚有新招 上傳統市場採買先開Nubi App看人潮

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣府今天開始陸續在縣內各大傳統市場設置訊號雲天線偵測裝置，以重要出入口或節點及有電力支援的地方為主要裝設點。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府今天開始陸續在縣內各大傳統市場設置訊號雲天線偵測裝置，以重要出入口或節點及有電力支援的地方為主要裝設點。圖／雲林縣政府提供

國內疫情嚴峻，但民眾仍有物資採買需求，雲林縣除在雲林良品電商平台推出蔬果、農產品網購，為防堵傳統市場成為破口，縣長張麗善除呼籲民眾依身分證字號尾數按日分流採買，今天也首在斗六西市場、斗南第二市場設置「訊號雲」，結合數位縣民平台Nubi App，以天線分析市場人潮，方便民眾隨時掌握、自主避開人多時段前往市場，避免群聚。

雲林從5月31日起加強宣導民眾，跟進以身分證尾數單、雙號，按單（星期一、三、五）、雙（星期二、四、六）前往市場採買。張麗善坦言，部分傳統市場沒有明顯出入口，或無法隨時有人員在現場管控，難以確實做到人潮分流效果。

對此，縣府使用訊號雲的天線偵測裝置，運用科技即時偵測人流，在重要出入口或節點及有電力支援的地方裝設，透過演算法模型辨識，推估場域中實際人流、行走動線和習性等數據，分析各時段所產生人潮流動狀況後，即時回傳至Nubi App。

計畫處長李明岳表示，民眾下載Nubi App「IOS」或「Android」版本後，點選市場群聚狀況即可追蹤最新人流動態，以4種燈色代表群聚情形，綠色「群聚狀況良好」、黃色「稍有人潮，請留意社交距離」、橘色「人潮眾多，建議改往其他市場」、紅色「人潮擁擠，不建議前往」。

張麗善說，縣府去年就已在雲林縣政府、西螺東市場、興隆毛巾觀光工廠、良作工場農業文創館、虎尾商圈、虎尾布袋戲館等處運用訊號雲的天線設備，掌握人潮與商機，不僅資訊安全，處理效率也佳，如今還能用在防疫工作，可望發揮極致功效。

張麗善指出，虎尾、北港、西螺、土庫等各大型傳統市場將陸續裝設人流天線，供縣民全面掌握各鄉鎮市人潮聚集資訊，呼籲民眾仍需配合身分證尾數分流管制、外出戴口罩並遵守實聯制登記，協力防堵疫情。

雲林數位縣民平台Nubi App中的市場群聚狀況可掌握最新人流動態，4種燈色即代表群聚情形。記者陳苡葳／翻攝
雲林數位縣民平台Nubi App中的市場群聚狀況可掌握最新人流動態，4種燈色即代表群聚情形。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣府運用訊號雲結合數位縣民平台Nubi App，首在斗六西市場、斗南第二市場設置即時人流偵測裝置，方便民眾掌握人潮，可自主避開人多時段前往市場，避免群聚。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府運用訊號雲結合數位縣民平台Nubi App，首在斗六西市場、斗南第二市場設置即時人流偵測裝置，方便民眾掌握人潮，可自主避開人多時段前往市場，避免群聚。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府計畫處長李明岳（左起）、斗南鎮長沈暉勛、縣長張麗善等人，向市場店家解說訊號雲及Nubi App的即時人流偵測功能。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府計畫處長李明岳（左起）、斗南鎮長沈暉勛、縣長張麗善等人，向市場店家解說訊號雲及Nubi App的即時人流偵測功能。圖／雲林縣政府提供

張麗善 傳統市場 身分證

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