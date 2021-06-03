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台南長勝公園開發案形成特色遊憩區 獲全球卓越建設獎
台南市長勝營區市地重劃工程「長勝公園」獲得2021全球卓越建設獎環境類銀獎，台南市長黃偉哲表示，台南有世界級優質的公共工程，將持續規畫閒置土地建設各項公共設施，開發完成後提升土地利用價值，增加休憩空間，打造宜居、永續的發展目標。
地政局長陳淑美指出，長勝公園開發案採低衝擊開發方式，保留原有生態綠色資源及舊有營區的文化景觀，完整保留區內既有生態、綠色隧道，減少環境擾動，並創造公園特色，與周邊既有環境資源串連為生態廊道，開闢滯洪池與透水性步道，滿足休憩需求。
另外，園區內常見鳥類及第二級保育鳥類鳳頭蒼鷹，已成為小型生態系統，綠色隧道內植栽全數保留，隧道內採高架仿木紋步道，形成生態廊道友善環境。
陳淑美說，該區成為特色遊憩區，目前原有動、植物生態已恢復，可見重劃工程與生態保育其實能並重，藉由活化閒置營區，促進土地有效利用、帶動大新營區繁榮發展。
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