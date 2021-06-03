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市場攤商怨難享減租 台南改現金補貼實際經營者3成租金

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北區開元市場落實民眾進入須實聯制。記者鄭維真／攝影
台南市北區開元市場落實民眾進入須實聯制。記者鄭維真／攝影

疫情衝擊傳統市場生意，去年各地不少攤商都抱怨政府雖然有提供減免租金，但卻是讓房東受惠，享有雙重福利，台南市長黃偉哲今表示，市府今年為了讓實際的經營者紓困，改為直接以現金補貼攤位實際經營者3成租金，希望攤商能真正獲得補助。

「去年苦的都是真正有在做生意的人！」有攤商說，他是向二房東承租市場攤位，去年政府減免3成市場租金，二房東卻未給他減租，等於他照常繳錢，房東卻可以少繳給政府，房東還可藉此賺上一筆，今年實際補貼經營者的作法比較公平。

黃偉哲指出，去年許多市場攤販反映，二房東一方面可拿到承租者原本的租金，收租沒打折，又可享有政府的減租措施，導致實際經營者沒有真正獲紓困，這類現象全台都有，所以今年市府希望落實政府減租的用意，以二備金補助各市場自治會登記的名冊，祭出3成租金補貼，確實嘉惠到實際經營者。

另外，黃偉哲說，台南是最早實施公私傳統市場實聯制，要求攤商、顧客全程戴口罩，且市場一律外帶、禁試吃，熟食攤要有遮罩，流動攤販也都有實聯制，目前要「強制」人流管制確實還是有難度，希望民眾「自主」分流，採時段分流、地點分流，挑比較不擁擠的時間或市場採買。

市府經發局表示，中央也呼籲民眾可自主採身分證的「尾數」分流，身分證號尾數為單數的1、3、5、7、9，在周一、三、五、日可到市場，雙數的0、2、4、6、8，可在周二、四、六到市場。

房東 黃偉哲 傳統市場

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