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警友站長挺員警防疫 捐贈額溫槍給台南永康警分局

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
大橋派出所警友站長邱威傑(穿白色上衣)捐贈額溫槍。圖／警方提供
大橋派出所警友站長邱威傑(穿白色上衣)捐贈額溫槍。圖／警方提供

疫情嚴峻，防疫物資需求大增，身兼台南永康警分局大橋派出所警友站長的台南市五施慈善會理事長邱威傑，捐贈35個額溫槍給台南市永康警分局，期勉員警在第一線接觸民眾時，防疫也同時要保護自己。

邱威傑表示，面對嚴峻的疫情，站在第一線的警察弟兄，是暴露在可能受病毒感染的高風險族群，為讓員警安心執勤，捐贈非接觸式紅外線額溫槍，提供第一線執勤員警防護，保護自己，也保護他人，一起度過疫情危機。

分局長呂世明表示，感謝警友會常年對於警政工作的支持，尤其近期疫情加劇，除感謝邱站長致贈額耳槍防疫物資外，也呼籲民眾，在疫情期間外出務必配戴口罩，若進入公共場所請配合測量體溫、實聯制及避免群聚活動，以免因個人疏忽致疫情蔓延。

大橋派出所警友站長邱威傑(穿白色上衣)捐贈額溫槍。圖／警方提供
大橋派出所警友站長邱威傑(穿白色上衣)捐贈額溫槍。圖／警方提供

疫情 邱威傑 警察

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