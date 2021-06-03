方便民眾在家防疫 嘉義蔬果箱熱銷3千箱

新冠肺炎疫情未歇，嘉義縣農業處臉書5月底設立「嘉義縣農漁畜產新鮮直販專區」，方便民眾在宅防疫，並推出不同菜色蔬果箱，受到消費者歡迎，已賣超過3000箱。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，嘉義縣政府為了協助民眾在家防疫，減少人與人的接觸，5月28日在農業處臉書設立「嘉義縣農漁畜產新鮮直販專區」，推出各式蔬果搭配的蔬果箱。

農業處表示，短短一個星期，蔬果箱訂購量就超過了3000箱，與縣府配合的農會、合作社，現在都忙著裝箱寄貨。

縣長翁章梁指出，蔬果箱上架後，消費者反映非常好，銷量超出預期；商品由嘉義在地業者供應，提供產銷履歷、有機認證的葉菜類、根莖類，搭配雞蛋、香蕉、木耳、杏鮑菇等產品，所有商品都是產地直接出貨。

農業處表示，除了蔬果，嘉義縣也生產花卉、豬肉、海產等，嘉義出名的鮮蚵、蝦、虱目魚，都能上網訂購宅配。