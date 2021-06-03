農民擔心芒果寄不出 台南玉井郵局上收中心提前2周開張

北部疫情較為嚴峻，民眾多用網路購物，致使低溫宅配運量大增，部分宅配業者為確保品質調整服務內容，調節性暫緩受理寄往臺北市、新北市、桃園市、新竹縣(市)的低溫包裹，以舒緩倉儲壓力。

台南芒果產季將至，農民已有部份芒果訂單卻寄不出去，引起緊張，市長黃偉哲指示農業局洽請中華郵政公司全力協助農民宅配鮮果。

農業局了解主要宅配業者目前物流出貨狀況，經洽中華郵政公司後表示，端午節是送禮旺季，加上疫情影響，許多民眾選擇網路購物，致使部分宅配物流塞車。

目前臺南郵局運能雖然也增加，但出貨通順無虞，因應臺南市芒果產季即將到來，臺南郵局分別在玉井、楠西、南化成立上收中心，以最快速的快捷郵件協助農民宅配運送鮮果。

玉井郵局表示，原本預計6月15日芒果盛產時才會成立芒果上收站，今天增援人力及加派兩輛車收件，為了服務山區民眾，郵局將於明天起於玉井成立受上收中心，5件以上就會到府收件，南化、楠西點也將盡快成立。

玉井郵局表示，芒果快捷專案每件10斤120，20斤150元是非常優惠的價格，主要是服務山區農民。

農業局長謝耀清呼籲，雖然芒果還未進入正常產季，因此目前農民配送暫時未受太大影響，但是進入正常產季後，配送量必定增加，農民除了固定配合的宅配公司外，也可以選擇出貨正常的物流配合運送。另外，宅配業者可分流調節受理服務，避免多家業者同時暫緩配送，以減少農民損失。

台灣主要物流業者及臺灣郵政宅配一覽表：

統一速達(玉井營業所)412-8888(手機加02)

台灣宅配通02-7741-5666

新竹物流06-267-0335

嘉里大榮(新市所)常溫06-5995858

嘉里大榮(新營所)冷凍06-6534933