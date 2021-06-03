防疫「宅經濟」爆發 嘉義縣產地直供蔬菜箱狂銷3千組

新冠肺炎本土疫情持續延燒，全台防疫三級延長，民眾自主性封城，避免群聚減少外出，宅配經濟爆發，嘉義縣政府輔導中埔鄉農會、新港鄉農會及靜心樂活農園，推出不同菜色蔬果箱，受消費者熱烈支持，短短不到1個月，賣出超過3千組。

疫情嚴峻，一日三餐仍是許多家庭出門的主因，現在連傳統市場也分流實聯制，為因應消費者需求，民眾在家動動手指撥打電話或網路下單，無須出門就能讓蔬菜、水果等農產宅配直送到府，

縣長翁章梁說，蔬菜箱上架後，消費者反映非常好，銷量超出預期，商品由在地業者供應，提供有產銷履歷、有機認證的葉菜類、根莖類搭配雞蛋、香蕉、木耳、杏鮑菇…等產品組合而成，保證所有商品都是產地直接出貨，就是想給您最新鮮、最好的。

農業處表示，蔬菜貨源充足，希望大家「宅家救地球」的同時，也能動動手指作伙「箱」挺在地農民。更多農漁畜產品請上「嘉義縣政府農業處」 Facebook專頁查詢。