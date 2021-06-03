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防疫「宅經濟」爆發 嘉義縣產地直供蔬菜箱狂銷3千組

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
防疫宅經濟爆發， 嘉義縣產地直供蔬菜箱狂銷3千組。圖／中埔鄉農會提供
防疫宅經濟爆發， 嘉義縣產地直供蔬菜箱狂銷3千組。圖／中埔鄉農會提供

新冠肺炎本土疫情持續延燒，全台防疫三級延長，民眾自主性封城，避免群聚減少外出，宅配經濟爆發，嘉義縣政府輔導中埔農會、新港鄉農會及靜心樂活農園，推出不同菜色蔬果箱，受消費者熱烈支持，短短不到1個月，賣出超過3千組。

疫情嚴峻，一日三餐仍是許多家庭出門的主因，現在連傳統市場也分流實聯制，為因應消費者需求，民眾在家動動手指撥打電話或網路下單，無須出門就能讓蔬菜、水果等農產宅配直送到府，

縣長翁章梁說，蔬菜箱上架後，消費者反映非常好，銷量超出預期，商品由在地業者供應，提供有產銷履歷、有機認證的葉菜類、根莖類搭配雞蛋、香蕉、木耳、杏鮑菇…等產品組合而成，保證所有商品都是產地直接出貨，就是想給您最新鮮、最好的。

農業處表示，蔬菜貨源充足，希望大家「宅家救地球」的同時，也能動動手指作伙「箱」挺在地農民。更多農漁畜產品請上「嘉義縣政府農業處」 Facebook專頁查詢。

嘉義優鮮X蔬果箱資訊如下：1.嘉義縣中埔鄉農會訂購方式：中埔鄉農會供銷部行銷組，電話05-2532201轉分機704、808，好心情購物網www.1689.org.tw。2.嘉義縣新港鄉農會「豆食堂蔬菜箱」訂購方式：Facebook搜尋 「新農豆食堂」或洽或者電話洽詢05-3743990。3.靜心樂活農園「安心無毒履歷蔬菜箱」訂購方式：0905506998 郭進興、LINE ID：0905506998、Facebook：https://www.facebook.com/meditationfarm。

防疫宅經濟爆發， 嘉義縣產地直供蔬菜箱狂銷3千組。圖／中埔鄉農會提供
防疫宅經濟爆發， 嘉義縣產地直供蔬菜箱狂銷3千組。圖／中埔鄉農會提供
防疫宅經濟爆發， 嘉義縣產地直供蔬菜箱狂銷3千組。圖／中埔鄉農會提供
防疫宅經濟爆發， 嘉義縣產地直供蔬菜箱狂銷3千組。圖／中埔鄉農會提供

農會 嘉義 中埔

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