城市潟湖中的街道美術館 全球卓越建設獎台南奪銀

「2021年全球卓越建設獎」昨公布，台南市以「Tainan Axis + The Spring」拿下「永續發展類」銀獎，此案內容有河樂廣場及海安路街道美術館，藉由都市更新手法，開啟舊市區土地與水的互動。市長黃偉哲也期勉市府團隊持續精進與努力，引領台南朝人文與高科技兼容並蓄的智慧城市發展。

台南市都發局長莊德樑表示，以中西區的「河樂廣場」和「海安路街道美術館」參賽的「Tainan Axis + The Spring」，是以都市更新手法，整頓舊市區環境為起點，以恢復公共開放空間為目的，利用廣場、綠地、親水空間的設計，重新開啟舊市區的土地與水互動、對話的關係，也復甦周邊商業機能與環境品質，是南市都市更新發展的大躍進。

「河樂廣場The Spring」，早期是台南運河的台南船渠 (盲段)，是漁貨集散地，主要特徵為運河水文及歷史發展紋理；70年代「中國城」商場的設立，成為重要的商圈，但隨著環境變遷，都市更新，重新規畫設計再現城市與運河的關係，保存了部分中國城遺構，並以「城市潟湖」為設計概念規畫下凹式露天水景廣場，結合生態景觀及循環水系統，打造市區內最大的親水潟湖空間。也藉此串起府城軸帶及藍綠雙環節點，成為台南市都市規畫、建築景觀、環保永續和藝術文史界的指標。

五條港地區的海安路，為早年重要商圈，透過街道景觀改善及步行空間營造的方式，除了整合包含地下停車場的地面構造物、停車空間、視覺景觀與活動場域營造等問題，也以減法設計，回復都市綠園道，型塑綠意、人文藝術街，讓人們重新擁有都市綠地的生活空間。

改造後的海安路綠蔭植栽、視野開闊，中軸帶更增加許多廣場空間，配合夜間照明，成為民眾漫步及休憩場所，也讓整體海安路的空間環境改頭換貌。最後藉由街道美術館的形式，讓中正路與海安路風華再現，更讓城市生活充滿創意與無限可能。