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疫情衝擊年輕總舖師沒收入 助人不中斷送消防員魚翅羹

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上救生協會理事長呂文正（左二）日前陪總舖師林塏翰(左)，將一碗碗魚翅羹，送給祥和、雙福及三和等三個防疫專責分隊，慰勞這群為抗疫付出的抗疫英雄。圖／呂文正提供
嘉義縣水上救生協會理事長呂文正（左二）日前陪總舖師林塏翰(左)，將一碗碗魚翅羹，送給祥和、雙福及三和等三個防疫專責分隊，慰勞這群為抗疫付出的抗疫英雄。圖／呂文正提供

新冠肺炎爆發本土疫情，全台防疫三級延長，嚴重衝擊外燴廚師生計，讓獲選台灣之光百業達人「行動外燴達人」的嘉義縣年輕總舖師「阿翰師」林塏翰，收入瞬間歸零，他剛當新手爸爸，有2名小孩，生計負擔沉重，做外帶拿手招牌魚翅羹，生意好，不忘助人做公益，捐給防疫辛勞的消防弟兄。

嘉義縣水上救生協會理事長呂文正日前陪林塏翰，將一碗碗魚翅羹，送給祥和、雙福及三和等三個防疫專責分隊，慰勞這群為抗疫付出的抗疫英雄。

呂文正說，「阿翰師」在疫情嚴峻環境下，外燴服務可以說是降到最低，完全沒有訂單，但「阿翰師」仍心繫辛苦的防疫人員，自掏腰包購買食材，親自烹煮將營養有愛心的魚翅羹送給消防弟兄。

林塏翰說，這波本土疫情衝擊來得快又猛，因三級防疫禁令，外燴訂單全部取消或延期，為了生計，只好辦貸款，不知疫情何時結束，只好做外帶，雖然政府有紓困救助，但他說，「還是趕快有疫苗，恢復正常生活最重要」。

林塏翰除送消防弟兄魚翅羹，還將辦外燴的水泠扇借給在戶外防疫辨公的員警；去年疫情爆發，碰上過年前尾牙宴及新春開工宴席旺季，林塏翰被取消逾百桌春酒宴，成為疫情受害者，但他仍樂觀說，「人平安最重要！」

31歲布袋鎮人林塏翰，高中餐飲科畢業，22歲創業，從夜市擺攤做起，靠餐飲專業及累積好口碑，成為總舖師，讓母親從反對轉為支持；3月一場文定喜宴由他料理，其中烏魚子一桌10條，每人1大條（半副），超狂菜色被親友張貼到社群「爆料公社」，稱為「海口人的霸氣」，但「阿翰師」說，他料理10年，這還不算是最澎湃的。

嘉義縣水上救生協會理事長呂文正（右）日前陪總舖師林塏翰(右二)，將一碗碗魚翅羹，送給祥和、雙福及三和等三個防疫專責分隊，慰勞這群為抗疫付出的抗疫英雄。圖／呂文正提供
嘉義縣水上救生協會理事長呂文正（右）日前陪總舖師林塏翰(右二)，將一碗碗魚翅羹，送給祥和、雙福及三和等三個防疫專責分隊，慰勞這群為抗疫付出的抗疫英雄。圖／呂文正提供

疫情 嘉義 爆料公社

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