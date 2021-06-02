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梅雨曾文水庫稍解渴 二期作農業供灌用水仍缺很大

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
梅雨鋒面雖為水庫帶來進帳，但曾文水庫蓄水率仍低。圖／南水局提供
梅雨鋒面雖為水庫帶來進帳，但曾文水庫蓄水率仍低。圖／南水局提供

梅雨鋒面雖讓水庫進帳，但農業缺水嚴重，曾文水庫蓄水率僅4%，嘉南2期作是否供灌未定，2期灌區有4萬多公頃，6月至10月供灌至少需要4億多噸水，農田水利署嘉南管理處指出，是否供灌仍待農水署評估決定，台南官田菱角若2期作無供灌，恐要休耕上百公頃。

台南市官田區菱角預計6月中旬栽種，區農會指出，除了葫蘆埤附近或有水井的農民外，缺乏水源的農民大都認為若2期作停灌就會放棄種菱角，休耕恐達百公頃。

農水署嘉南管理處指出，2期作灌區有4萬多公頃，從6月供灌至10月，以1公頃平均用水1.3萬噸計算，至少需4億多噸水，目前曾文和烏山頭水庫蓄水合計約6千萬噸，每天要出水71萬至74萬噸供應民生和工業用水，是否供灌農水署還在評估。

「這波梅雨來得有點晚」，台南山區芒果因缺水果實偏小，6月中旬陸續進入採收期，農民強調果實小但不影響品質，消費者可安心採購。

農民 水庫

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