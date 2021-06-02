快訊

陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

蓮藕、蓮子乾旱災損 南市6月3日起開放現金救助申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
日前乾旱，南市蓮藕、蓮子受損嚴重，農委會今下午公告核定列為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。圖 ／農業局提供
日前乾旱，南市蓮藕、蓮子受損嚴重，農委會今下午公告核定列為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。圖 ／農業局提供

日前乾旱缺水嚴重，台南市蓮藕、蓮子葉子縮限生長不佳，農委會今下午公告，核定列為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助3萬6千元，6月3日至7月2日受理現金救助申請。

台南市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助條件農民，請速於6月3日起至7月2日，向土地所在地公所申請，假日不受理，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

黃偉哲指出，農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」調整如下，一、農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。三、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。

農業局長謝耀清說，此次公告蓮藕、蓮子災損每公頃救助3萬6千元，符合資格的農民申辦時請攜帶身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本），若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

農民 農委會 黃偉哲

延伸閱讀

乾旱少雨竹筍缺水長一半就枯死 台中今年減產4成

「全國貓咪盃SCRATCH競賽」南市3校獲獎 女力表現亮眼

南市冒雨清除水溝障礙 3天清出3.8噸樹葉與垃圾

乾旱南投縣農損1億3000萬元 列入現金救助

相關新聞

台南查獲聚賭與嫖客罰金增加6.7倍 再查獲就公布姓名

防疫期間聚賭與嫖妓都要小心了，台南市警局今天表示，原本賭客與嫖客都是根據違反社會秩序維護法開罰9000元，但防疫期間改依...

疫情人事凍結 雲林青年黃文亮跨過求職不順成釀酒師

雲林一名27歲青年黃文亮自嶺東科技大學資訊管理系出身，原想朝本科發展，卻在當兵退伍後碰上疫情，長達4個多月沒收入，經虎尾...

宅配業暫緩配送北部 台南芒果未進入產季影響不大

因低溫宅配運量遽增，部分宅配業者為確保品質，暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣(市)低溫包裹，外界關切台南芒果產...

台南愛文芒果預購！因應疫情也省宅配創新推「分享箱」

台南愛文芒果即將進入採收期，今年受到乾旱果實偏小，還有疫情出門採買不便，台南市農產運銷公司推出3款精美禮盒，即日起開放預...

斜槓青農無毒種稻「友酵米」贈消防局 慰勞防疫辛苦

嘉義縣鹿草鄉禮儀師兼青農許正寶，2016年以無毒栽種法種水稻，命名「友酵米（孝順米）」，巧思創意將稻穀變幻彩稻殼、稻桿拍...

豪雨後限定！落差846公尺世界第八大 蛟龍瀑布磅礡回歸

嘉義縣蛟龍瀑布位於阿里山鄉豐山村東南方的塔山尾棱岩壁上，總落差約846米，為台灣落差最大的瀑布，歷經旱期，曾斷流許久，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。