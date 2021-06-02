低溫宅配暫緩北部配送 台南農業局協調芒果運銷

台南山區栽種的芒果即將進入產季，近日許多單位收到宅配業者通知暫停受理寄往北部的低溫包裹，台南市農業局指出，目前芒果僅少部分產區出貨，影響不大，將盡力協調。

台南市政府農業局長謝耀清今天表示，台南農產運銷公司及芒果產區農會近日收到宅配業者通知，指稱因北部地區新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，民眾減少外出，以網路購物替代，導致宅配運量大增，因此1日至3日暫緩受理雙北、桃園、新竹等地宅配服務，以緩解倉儲壓力。

謝耀清指出，農業局向各農會詢問目前出貨情形後發現，有的農會已尋找其他物流業者配合，且台南芒果尚未進入盛產期，僅部分產區少量出貨，目前物流運送沒有受到影響。

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，近年來以禮盒設計及宅配行銷協助推廣台南優質芒果，以往都是下午宅配取貨，隔天就到消費者手中，若不能即時送達，品質可能受影響，已與更多物流業者洽談合作，也希望疫情早日緩和。

謝耀清表示，農業局已協助媒合正常配送的物流業者協助解決目前問題，並建立業者連絡服務資訊，同時呼籲宅配業者，若有類似異動情況時能提早通知農友，讓農友有充足時間因應調整，避免造成損失，並期盼疫情早日趨緩，使農產運銷暢通。