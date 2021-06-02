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疫情人事凍結 雲林青年黃文亮跨過求職不順成釀酒師

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
黃文亮憑高系統化及過人記憶力等優勢，進入虎尾釀擔任助理釀酒師，工作中的他相當專注，學習速度也快，雇主大讚是可造之材。圖／虎尾就業中心提供
黃文亮憑高系統化及過人記憶力等優勢，進入虎尾釀擔任助理釀酒師，工作中的他相當專注，學習速度也快，雇主大讚是可造之材。圖／虎尾就業中心提供

雲林一名27歲青年黃文亮自嶺東科技大學資訊管理系出身，原想朝本科發展，卻在當兵退伍後碰上疫情，長達4個多月沒收入，經虎尾就業中心協助，黃文亮憑高系統化及過人記憶力等優勢，順利進到虎尾一家釀酒廠工作，踏上釀酒師之路。「做就對了，這些都是我的能量！」黃文亮說，工作數月，令他對產業有了許多憧憬，最大的希望是見證釀酒廠有朝一日發展成觀光工廠。

「畢業等於失業」有不少年輕人對自我未來徬徨，會產生諸如此類的自我懷疑，不確定人生怎麼走才是正確。黃文亮說，本來他也以為可以順利找到工作，沒料到一場疫情足以改變全世界人們的生活腳步。

回憶當時心情，黃文亮坦言「我慌了！」求職4個多月都沒下文，曾想離開故鄉到外地求職；虎尾就業中心主任張春美說，黃的個性沉穩，加上大學時期半工半讀，擁有在3家食品及工廠作業員等相關工作經驗，相當能吃苦耐勞，諮詢後很快應徵上助理釀酒師。

張春美說，舉凡蒸煮、冷卻、醣化、發酵、蒸餾、調合、過濾、裝瓶，每個步驟都有繁雜的程序要記，可全難不倒黃文亮，尤其蒸煮及蒸餾需在高溫鍋爐下執行，現場更沒有冷氣，黃文亮卻很耐熱，絲毫不覺得辛苦。

雇主也對這位八年級生讚不絕口，指黃文亮雖然長相斯文，個性文靜、靦靦，卻非常投入工作，學習速度也快，是可造之材。

虎尾就業中心表示，6月是畢業季也是求職季，今年二度受疫情衝擊，多數行業人事凍結，不過各地就業中心仍正常服務，社會新鮮人可利用深度職涯諮詢，探索自我合適的職涯方向，也可申請就業獎勵金3萬元，及先僱後訓的青年就業旗艦計畫，安心踏入職場。

張春美表示，另18歲至29歲青年可多運用「Youth職涯平台」，透過台灣就業通平台預約，可免費享有職涯顧問1對1諮詢服務，想了解更多青年就業資訊，可洽詢各地就業中心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從資訊管理系出身的雲林青年黃文亮，初入職場便踏上與本科系八竿子打不著的釀酒師之路。圖／虎尾就業中心提供
從資訊管理系出身的雲林青年黃文亮，初入職場便踏上與本科系八竿子打不著的釀酒師之路。圖／虎尾就業中心提供
釀酒製程中，蒸煮及蒸餾需在高溫鍋爐下執行，現場沒有冷氣，黃文亮卻很能耐熱，絲毫不覺得辛苦。圖／虎尾就業中心提供
釀酒製程中，蒸煮及蒸餾需在高溫鍋爐下執行，現場沒有冷氣，黃文亮卻很能耐熱，絲毫不覺得辛苦。圖／虎尾就業中心提供
黃文亮對釀酒製程相當熟悉，每道程序他都記牢牢。圖／虎尾就業中心提供
黃文亮對釀酒製程相當熟悉，每道程序他都記牢牢。圖／虎尾就業中心提供

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