台南愛文芒果預購！因應疫情也省宅配創新推「分享箱」

台南愛文芒果即將進入採收期，今年受到乾旱果實偏小，還有疫情出門採買不便，台南市農產運銷公司推出3款精美禮盒，即日起開放預購，其中親友分享款是「分享箱」的概念，一大箱內有8小盒，每箱3000元，可以省下宅配費用，以搶攻這波「宅經濟」。

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，芒果宅配以往都以禮盒為主，一箱一個地點就要一筆宅配費用，很難享受到產地直購的價格，尤其最近疫情升高，北部民眾宅在家防疫，太多宅配也會造成物流塞車，分享箱內有8小箱，一小箱約5至6顆，也方便小家庭食用。

李芳林說，另外頂級款有1000元，含宅配費用，精緻家庭款，依果實大小與表層分級，每箱10台斤裝，B1每箱為1000元 ，B2每箱 850元； 今年受到乾旱影響，芒果果實也偏小，但禮盒都會裝足斤兩，只是會多顆一點，且今年雨水少，甜度高品質一定更好。 電商網址，也可洽詢06-5905907 。

台南農產運銷公司主要是向南化及楠西果農收購愛文芒果，經由禮盒設計及行銷，協助推廣台南優質的愛文芒果，最近因疫情造成往北部物流大塞車，李芳林說，因為愛文芒果從樹上採下時已8分熟，以往是早上採，下午宅配取貨，隔天就到消費者手中，若不能今日取貨明日到貨，高溫催熟品質受影響，擔心客訴糾紛多，已洽談更多物流業者來協助，也期待疫情早日緩和。