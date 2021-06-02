快訊

直播／大規模接種計畫今公布拚速打疫苗 指揮中心下午2時說明

4住宿生確診！ 文化大學宿舍345人今急快篩 已3人陽性

台南愛文芒果預購！因應疫情也省宅配創新推「分享箱」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南農產運銷公司愛文芒果預訂開跑。圖／台南農產運銷公司提供
台南農產運銷公司愛文芒果預訂開跑。圖／台南農產運銷公司提供

台南愛文芒果即將進入採收期，今年受到乾旱果實偏小，還有疫情出門採買不便，台南市農產運銷公司推出3款精美禮盒，即日起開放預購，其中親友分享款是「分享箱」的概念，一大箱內有8小盒，每箱3000元，可以省下宅配費用，以搶攻這波「宅經濟」。

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，芒果宅配以往都以禮盒為主，一箱一個地點就要一筆宅配費用，很難享受到產地直購的價格，尤其最近疫情升高，北部民眾宅在家防疫，太多宅配也會造成物流塞車，分享箱內有8小箱，一小箱約5至6顆，也方便小家庭食用。

李芳林說，另外頂級款有1000元，含宅配費用，精緻家庭款，依果實大小與表層分級，每箱10台斤裝，B1每箱為1000元 ，B2每箱 850元； 今年受到乾旱影響，芒果果實也偏小，但禮盒都會裝足斤兩，只是會多顆一點，且今年雨水少，甜度高品質一定更好。 電商網址，也可洽詢06-5905907 。

台南農產運銷公司主要是向南化及楠西果農收購愛文芒果，經由禮盒設計及行銷，協助推廣台南優質的愛文芒果，最近因疫情造成往北部物流大塞車，李芳林說，因為愛文芒果從樹上採下時已8分熟，以往是早上採，下午宅配取貨，隔天就到消費者手中，若不能今日取貨明日到貨，高溫催熟品質受影響，擔心客訴糾紛多，已洽談更多物流業者來協助，也期待疫情早日緩和。

台南許多農民已建立直銷通路，物流業者通知無法「今天寄貨明天到貨」，引起惶恐，台南市農業局表示，台南芒果尚未進入正常產季，僅部分產區少量出貨，已連絡尚正常配送業者媒合配送以解決目前遭遇問題，並建立業者連絡服務資訊以為因應。同時呼籲宅配業者能提早通知農友，讓農友有充足的時間因應調整，避免造成損失，並期盼疫情趨緩後能夠恢復正常營運，協助農產運銷暢通。

台南愛文芒果將從6月中旬進入產季。圖／賴永坤提供
台南愛文芒果將從6月中旬進入產季。圖／賴永坤提供

芒果 疫情

延伸閱讀

桃園漁會「鮮魚箱」網購爆量 宅配不及網站暫停接單

冷藏宅配爆量 高市大樹農會助玉荷包農彈性配送

物流業暫停低溫配送！福興爌肉粽宅配增5成 急借冷凍車送貨

疫情衝擊結婚相關產業鏈 斜槓媒人婆改宅配餐食謀生

相關新聞

豪雨後限定！落差846公尺世界第八大 蛟龍瀑布磅礡回歸

嘉義縣蛟龍瀑布位於阿里山鄉豐山村東南方的塔山尾棱岩壁上，總落差約846米，為台灣落差最大的瀑布，歷經旱期，曾斷流許久，近...

越域引水建功！南化水庫進帳870萬噸水比曾文水庫還多

梅雨鋒面為南部帶來降雨，從5月28日至今天上午6點，南化水庫累積降雨量為124毫米，預估入流量約870萬噸，其中有340...

台南愛文芒果預購！因應疫情也省宅配創新推「分享箱」

台南愛文芒果即將進入採收期，今年受到乾旱果實偏小，還有疫情出門採買不便，台南市農產運銷公司推出3款精美禮盒，即日起開放預...

斜槓青農無毒種稻「友酵米」贈消防局 慰勞防疫辛苦

嘉義縣鹿草鄉禮儀師兼青農許正寶，2016年以無毒栽種法種水稻，命名「友酵米（孝順米）」，巧思創意將稻穀變幻彩稻殼、稻桿拍...

嘉市傳統市場2指標決定強制分流 市府：本周觀察期

傳統市場被指人潮群聚、憂心成防疫破口，嘉義市政府也宣導依身分證字號尾數單、雙號分流採購，進入並戴口罩、實聯制等防疫措施。...

花155萬元延管 台南六甲區中社里4戶人家有自來水了

台水六區處為解決台南市六甲區中社里部分居民無自水來，爭取補助款155萬元，埋設延性石墨鑄鐵自來水管口徑100公厘之自來水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。