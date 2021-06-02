斜槓青農無毒種稻「友酵米」贈消防局 慰勞防疫辛苦

嘉義縣鹿草鄉禮儀師兼青農許正寶，2016年以無毒栽種法種水稻，命名「友酵米（孝順米）」，巧思創意將稻穀變幻彩稻殼、稻桿拍打棒、多肉植物盆栽裝飾等文創品，還結合民間宗教開發「隍將米」，上午贈送大批「友酵米」給消防局，慰勞消防弟兄防疫辛勞。

許正寶是嘉義第一位考上殯葬喪禮服務乙級技術士，曾主持前總統陳水扁岳母喪禮，是知名禮儀師，重視孝道，還考取中餐、烘培、救生員、遊艇駕駛等證照，投入農業種稻，將鹿草鄉農田作推廣食農教育場所，讓親子寓教於樂，讓稻穀變好玩。

縣府推動「嘉義優鮮」品牌，「友酵米」入選，許正寶向中寮安溪城隍廟城隍爺請示獲三聖筊，將友酵米製作成「隍將米」，包裝設計城隍圖示，寫上城隍爺由來，讓香客購買；長榮文苑嘉義酒店與他合作推出農村旅遊行程。

許正寶從消防友人口中得知新冠肺炎疫情嚴峻，防疫人人有責，消防弟兄執行防疫救護，穿密不透風防護隔離衣，完成任務全車消毒才能脫除隔離衣；119報案專線24小時輪值，詳細詢問TOCC防疫情擴散。

許正寶祈願消防弟兄執勤平安歸來，盡棉薄之力，致贈自產「友酵米平安系列」，以「平安」寓意-守護縣民、同仁平安、疫情退散；鹿草鄉鄉民代表會主席施坤霖，得知許正寶贈平安米深表贊同，盡一份心力，由局長呂清海及副局長蔡建安代表受贈。