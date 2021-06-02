快訊

直播／大規模接種計畫今公布拚速打疫苗 指揮中心下午2時說明

4住宿生確診！ 文化大學宿舍345人今急快篩 已3人陽性

雨勢停歇水庫持續進水 嘉義民生用水近期無虞

中央社 / 嘉義縣2日電

梅雨鋒面北移，嘉義地區今天雨勢已停，但蘭潭、仁義潭水庫持續進水，截至上午10時進水總量逾250萬噸，2座水庫有效蓄水量接近1000萬噸，嘉義地區民生用水供應至8月中下旬無虞。

梅雨鋒面影響，嘉義地區自5月30日凌晨起降雨，今天天氣轉晴。中央氣象局指出，今天鋒面北移離開台灣，天氣回穩，各地轉為多雲可見陽光。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明表示，受到這波梅雨鋒面影響，蘭潭、仁義潭水庫位於嘉義縣八掌溪上游的集水區，5月30日至6月1日雨勢明顯，雖然天氣轉晴，還在持續進水，截至今天上午10時2座水庫的進水總量逾250萬噸。

吳界明指出，目前仁義潭有效蓄水量648萬噸、蓄水率25.8%較昨日上升3.14%；蘭潭水庫有效蓄水量約346萬噸、蓄水率37.6%與昨天差不多，2座水庫蓄水量近1000萬噸。嘉義地區1天的用水量約30萬噸，扣除其它地區水庫支援，2處水庫1天的用水量僅需12萬噸，自來水可供應到8月中下旬無虞。

吳界明表示，連3天的雨勢，雖讓仁義潭蓄水率上升約1成到25.8%，蘭潭維持在37%左右，但去年此時仁義潭蓄水率59.45%、蘭潭51.7%，2座水庫蓄水量比去年同時少990萬噸，期待下一波雨勢，能帶來更多的進水。

水庫 嘉義 蘭潭

延伸閱讀

寶山及寶二水庫降205毫米雨量 蓄水量大增2倍

梅雨降雨很給力！全台水庫最大贏家是它

梅雨餘威灌水 翡翠石門水庫一夜進帳800萬噸

越域引水建功！南化水庫進帳870萬噸水比曾文水庫還多

相關新聞

豪雨後限定！落差846公尺世界第八大 蛟龍瀑布磅礡回歸

嘉義縣蛟龍瀑布位於阿里山鄉豐山村東南方的塔山尾棱岩壁上，總落差約846米，為台灣落差最大的瀑布，歷經旱期，曾斷流許久，近...

越域引水建功！南化水庫進帳870萬噸水比曾文水庫還多

梅雨鋒面為南部帶來降雨，從5月28日至今天上午6點，南化水庫累積降雨量為124毫米，預估入流量約870萬噸，其中有340...

台南愛文芒果預購！因應疫情也省宅配創新推「分享箱」

台南愛文芒果即將進入採收期，今年受到乾旱果實偏小，還有疫情出門採買不便，台南市農產運銷公司推出3款精美禮盒，即日起開放預...

斜槓青農無毒種稻「友酵米」贈消防局 慰勞防疫辛苦

嘉義縣鹿草鄉禮儀師兼青農許正寶，2016年以無毒栽種法種水稻，命名「友酵米（孝順米）」，巧思創意將稻穀變幻彩稻殼、稻桿拍...

嘉市傳統市場2指標決定強制分流 市府：本周觀察期

傳統市場被指人潮群聚、憂心成防疫破口，嘉義市政府也宣導依身分證字號尾數單、雙號分流採購，進入並戴口罩、實聯制等防疫措施。...

花155萬元延管 台南六甲區中社里4戶人家有自來水了

台水六區處為解決台南市六甲區中社里部分居民無自水來，爭取補助款155萬元，埋設延性石墨鑄鐵自來水管口徑100公厘之自來水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。