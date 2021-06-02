雨勢停歇水庫持續進水 嘉義民生用水近期無虞

梅雨鋒面北移，嘉義地區今天雨勢已停，但蘭潭、仁義潭水庫持續進水，截至上午10時進水總量逾250萬噸，2座水庫有效蓄水量接近1000萬噸，嘉義地區民生用水供應至8月中下旬無虞。

梅雨鋒面影響，嘉義地區自5月30日凌晨起降雨，今天天氣轉晴。中央氣象局指出，今天鋒面北移離開台灣，天氣回穩，各地轉為多雲可見陽光。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明表示，受到這波梅雨鋒面影響，蘭潭、仁義潭水庫位於嘉義縣八掌溪上游的集水區，5月30日至6月1日雨勢明顯，雖然天氣轉晴，還在持續進水，截至今天上午10時2座水庫的進水總量逾250萬噸。

吳界明指出，目前仁義潭有效蓄水量648萬噸、蓄水率25.8%較昨日上升3.14%；蘭潭水庫有效蓄水量約346萬噸、蓄水率37.6%與昨天差不多，2座水庫蓄水量近1000萬噸。嘉義地區1天的用水量約30萬噸，扣除其它地區水庫支援，2處水庫1天的用水量僅需12萬噸，自來水可供應到8月中下旬無虞。

吳界明表示，連3天的雨勢，雖讓仁義潭蓄水率上升約1成到25.8%，蘭潭維持在37%左右，但去年此時仁義潭蓄水率59.45%、蘭潭51.7%，2座水庫蓄水量比去年同時少990萬噸，期待下一波雨勢，能帶來更多的進水。