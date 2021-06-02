嘉市傳統市場2指標決定強制分流 市府：本周觀察期

傳統市場被指人潮群聚、憂心成防疫破口，嘉義市政府也宣導依身分證字號尾數單、雙號分流採購，進入並戴口罩、實聯制等防疫措施。市府建設處今天指出，民眾若沒照分流，人潮仍多，且假如市場出現相關疫情，就可能進行強制管制，本周是觀察期。

目前高雄市府已對市場分流強力執法，建設處指出，是否要落實查看身分證，評估的重要指標為「來客數」，會視近期宣導之後，民眾是否能照規則分流，都有守規矩風險會滿低；另一指標「有無確定疫情」，市場若出現確診、爆發相關疫情，勢必會加強管控，將隨時依情況調整作法。

70年歷史的共和市場範圍廣、分布多條街道，嘉市共和攤販協會理事長陳志全指出，目前近300名會員攤商，已協助完成簡訊實聯制，或直接採手寫登記，並請商家代為轉達市府鼓勵「採購分流」，呼籲民眾在家事先想好購物清單，「少去、多買」。

共和市場的雞肉攤商陳小姐認為「很棒也有必要」，表示傳統市場人潮往來頻繁，更要做好各項防疫措施，保護自己也保護別人。