快訊

隔離走一遭 吳崢：疫情下焦慮爆棚 別讓疫情撕裂同理心

情緒失控打爆屋玻璃！仁愛醫院確診病患今早擅離醫院 正協尋中

嘉市傳統市場2指標決定強制分流 市府：本周觀察期

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市的攤商有建置實聯制。圖／嘉義市政府提供
嘉義市的攤商有建置實聯制。圖／嘉義市政府提供

傳統市場被指人潮群聚、憂心成防疫破口，嘉義市政府也宣導依身分證字號尾數單、雙號分流採購，進入並戴口罩、實聯制等防疫措施。市府建設處今天指出，民眾若沒照分流，人潮仍多，且假如市場出現相關疫情，就可能進行強制管制，本周是觀察期。

目前高雄市府已對市場分流強力執法，建設處指出，是否要落實查看身分證，評估的重要指標為「來客數」，會視近期宣導之後，民眾是否能照規則分流，都有守規矩風險會滿低；另一指標「有無確定疫情」，市場若出現確診、爆發相關疫情，勢必會加強管控，將隨時依情況調整作法。

70年歷史的共和市場範圍廣、分布多條街道，嘉市共和攤販協會理事長陳志全指出，目前近300名會員攤商，已協助完成簡訊實聯制，或直接採手寫登記，並請商家代為轉達市府鼓勵「採購分流」，呼籲民眾在家事先想好購物清單，「少去、多買」。

共和市場的雞肉攤商陳小姐認為「很棒也有必要」，表示傳統市場人潮往來頻繁，更要做好各項防疫措施，保護自己也保護別人。

嘉市府建設處連日與警方持續到各市場舉牌宣導，建設處表示，已協助轄內傳統市場建置簡訊實聯制，尤其共和市場不只攤商，東西向、南北向主要的入口也設QRCode。

嘉市共和市場在路口設實聯制。圖／嘉義市政府提供
嘉市共和市場在路口設實聯制。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民眾逛傳統市場掃實聯制條碼。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民眾逛傳統市場掃實聯制條碼。圖／嘉義市政府提供
嘉義市共和攤販協會近300名會員攤商已完成簡訊實聯制。圖／嘉義市政府提供
嘉義市共和攤販協會近300名會員攤商已完成簡訊實聯制。圖／嘉義市政府提供

疫情 傳統市場 實聯制

延伸閱讀

嘉市規畫市場分流暫不強制實施 共和市場：難管制

嘉市博物館交趾陶展可網路看 拚館內展覽全放線上

嘉市再獲4900劑疫苗 消防:沒得挑先打再說

嘉市跟進「自主分流」去市場 建議市民分這兩批

相關新聞

越域引水建功！南化水庫進帳870萬噸水比曾文水庫還多

梅雨鋒面為南部帶來降雨，從5月28日至今天上午6點，南化水庫累積降雨量為124毫米，預估入流量約870萬噸，其中有340...

花155萬元延管 台南六甲區中社里4戶人家有自來水了

台水六區處為解決台南市六甲區中社里部分居民無自水來，爭取補助款155萬元，埋設延性石墨鑄鐵自來水管口徑100公厘之自來水...

本土疫情凶猛 布袋商港往返澎湖客輪停航觀光衝擊大

4月才復航的嘉義縣布袋商港往返澎湖馬公客輪，開航不到2個月，碰上新冠肺炎本土疫情大爆發，全台防疫三級，澎湖花火節暫停，台...

南市冒雨清除水溝障礙 3天清出3.8噸樹葉與垃圾

梅雨帶來甘霖，台南市環保局為防止樹葉、垃圾阻塞排水，連續3日巡檢及清理，至昨天共清理出3.8公噸落葉及垃圾，市長黃偉哲也...

嘉市傳統市場2指標決定強制分流 市府：本周觀察期

傳統市場被指人潮群聚、憂心成防疫破口，嘉義市政府也宣導依身分證字號尾數單、雙號分流採購，進入並戴口罩、實聯制等防疫措施。...

疫情衝擊結婚相關產業鏈 斜槓媒人婆改宅配餐食謀生

新冠肺炎本土疫情延燒，全台防疫三級延長，許多計畫結婚新人將婚禮、婚宴延期，有的取消，重創結婚相關產業鏈，嘉義縣職業媒人婆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。