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花155萬元延管 台南六甲區中社里4戶人家有自來水了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台水六區處為台南六甲區中社里爭取經費埋設自來水管線，居民表示感謝。圖／水公司提供
台水六區處為台南六甲區中社里爭取經費埋設自來水管線，居民表示感謝。圖／水公司提供

台水六區處為解決台南市六甲區中社里部分居民無自水來，爭取補助款155萬元，埋設延性石墨鑄鐵自來水管口徑100公厘之自來水管線450公尺，現有4戶居民順利申請自來水使用，埋管工程5月下旬完工，居民們都很感謝台水公司積極照顧每個用水人的用心。

台水六區處表示，六甲區中社里部份居民因地處偏遠，長期以來無自來水可用，雖然當地居民想申裝自來水，卻苦於高額的管線費用而未能如願。為協助里民用水需求，水公司麻豆服務所拜訪當地居民瞭解現況，說明相關申請程序，並積極向水利署爭取當地一帶自來水延管補助。

期間中社里長陳仙藏也大力奔走，六甲區公所指出，這幾戶因不在主聚落，又在都市計畫區外，幾經努力終於順利爭取到水利署155萬元的延管補助費。

水利署 都市計畫

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