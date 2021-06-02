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疫情衝擊結婚相關產業鏈 斜槓媒人婆改宅配餐食謀生

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
這波土本疫情來得急又猛，嘉義縣職業媒人婆兼戲劇演員經紀人黃淑晴沒有收入，重新拿鍋鏟靠廚藝宅配謀生。圖／黃淑晴提供 ※酒後不開車，安全有保障
這波土本疫情來得急又猛，嘉義縣職業媒人婆兼戲劇演員經紀人黃淑晴沒有收入，重新拿鍋鏟靠廚藝宅配謀生。圖／黃淑晴提供 ※酒後不開車，安全有保障

新冠肺炎本土疫情延燒，全台防疫三級延長，許多計畫結婚新人將婚禮、婚宴延期，有的取消，重創結婚相關產業鏈，嘉義縣職業媒人婆兼戲劇演員經紀人黃淑晴無奈說，這波疫情比去年還慘，20多對準備訂婚及結婚的新人統統延期，少了紅包收入，連戲劇節目外拍也喊停，她再度淪為受災戶。

現任嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長的黃淑晴說，她是擁有5張證照的廚師，開了「晴預約餐坊」，為生計重操舊業，改在家宅配餐食謀生， 疫情衝擊，她在家幫在外地孩子們準備餐食，老客戶得知她的美味湯頭及香腸又要製作，紛紛來電訂購宅配。

她說，當初她是靠著烹飪手藝，舉辦雞尾酒會，開餐廳收入，把孩子拉拔長大，立委陳明文過去縣長就職的雞尾酒會，就是她策畫舉辦。她拿手的招牌廚藝美食，包括原味香腸、蒜頭香腸、黑胡椒香腸，還有南瓜、乳酪、蕃茄等美味湯頭，在社群臉書宅配訂購，失智的媽媽當她助手幫忙。

「當媒人婆這麼久，沒碰過像疫情這麼慘！」黃淑晴當職業媒婆30多年，13歲當歌手四處唱歌，後來結婚當媒婆兼戲劇演員經紀人，以媒婆打扮考街頭藝人，她說，疫情衝擊，許多計畫結婚新人紛紛延期，因為訂婚、結婚人數都超過防疫三級禁止室內5人以上群聚規定。

由於媒人婆是自營工作者，去年政府紓困，她未被列入紓困對象，疫情解封緩和，她為鼓勵新人結婚送「幸福行李箱」，這波土本疫情來得急又猛，她沒有媒人及戲劇演員經紀人收入，只好重新拿鍋鏟靠廚藝宅配謀生，黃淑晴面對生活艱困挑戰，展現的生命韌性，讓人感佩。

疫情 結婚 嘉義

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