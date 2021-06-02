越域引水建功！南化水庫進帳870萬噸水比曾文水庫還多

梅雨鋒面為南部帶來降雨，從5月28日至今天上午6點，南化水庫累積降雨量為124毫米，預估入流量約870萬噸，其中有340萬噸來自甲仙越域引水；曾文和烏山頭水庫累計降雨量140毫米，預估入流量約811萬噸，曾文水位從185.60公尺提高到187.06公尺，3座主要水庫總計入帳1680萬噸，可為台南地區多增加約二周的民生用水。

曾文水庫上游集水區主要在阿里山、大埔等地，面積有481萬平方公尺，這波梅雨鋒面也有明顯降雨，陸續進入水庫中，曾文和烏山頭水庫合計蓄水為6048萬噸，曾文蓄水率4.47%，稍有小補。南化水庫累計雨量才 124毫米，且集水區面積才104平方公尺，但水庫進帳高達870萬立方公尺 是得力於越域引水。

南水局表示，當初就是考量到南化水庫集水面積小，才興建甲仙越域引水，這波梅雨高雄甲仙和那瑪夏降雨量都不小，高屏溪川流量達到每秒30立方公尺以上，連日來啟動越域引水，增加南化水庫進帳340萬噸，對水情不無小補。南化水庫今天上午蓄水量是1358萬立方公尺，蓄水率14.93%