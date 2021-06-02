本土疫情凶猛 布袋商港往返澎湖客輪停航觀光衝擊大

4月才復航的嘉義縣布袋商港往返澎湖馬公客輪，開航不到2個月，碰上新冠肺炎本土疫情大爆發，全台防疫三級，澎湖花火節暫停，台灣港務公司布袋管理處說，藍色海上公路布澎航線客輪，從5月21日到6月14日停航，貨輪照常營運。

本土疫情未爆發前，嘉義縣往返澎湖，每天有嘉義機場立榮航空飛機，以及布袋商港客輪可選擇搭乘，如今客輪停航，只剩空運每周2天航班，隨著天氣轉熱，以往此時是澎湖旅遊旺季，客輪往往一位難求，如今停航，重創旅遊觀光產業。

布袋往返澎湖客輪，每年10月東北季風轉強，風浪大停航到隔年4月復航，去年1至4月疫情剛爆發，只剩往年同期2成，停車場冷清，下半年疫情解封，旅客回升，國旅人數增加，客輪載客率回升，但好景不常，這波疫情來得快又猛，剛開航，載客人數下滑，每天剩1、200人到澎湖，開航不到2個月又停航。

布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，108年新加入全新現代化客輪「雲豹」、「藍鵲」，讓載客率大幅提升，進出港旅客高達59萬人次，較107年成長41%。台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，積極招商，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用，為吸引廠商及遊客，規畫免稅提貨區亮點，但這波土本疫情大爆發，增添變數，遊客數下滑，不利招商引資。