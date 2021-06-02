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防疫在家學花藝增添情趣 花卉慘跌百合花農盼增加網購

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在高海拔栽種香水百合，受這波本土疫情衝擊滯銷號參兮兮，花農叫苦，產銷班長郝鳳霽建議，推動在家防疫網購花卉學花藝，怡情養性，刺激買氣。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在高海拔栽種香水百合，受這波本土疫情衝擊滯銷號參兮兮，花農叫苦，產銷班長郝鳳霽建議，推動在家防疫網購花卉學花藝，怡情養性，刺激買氣。圖／嘉縣府提供

嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在高海拔栽種香水百合，受這波本土疫情衝擊滯銷，有行無市，花農叫苦，農糧署補助縣府花卉振與計畫，其中開辦學校花藝課程，碰上停課無法推動，松鶴產銷班長郝鳳霽建議，推動在家防疫網購花卉學花藝，怡情養性，刺激買氣。

「這波疫情慘兮兮！」郝鳳霽說，這波本土疫情比去年疫情對花市衝擊還嚴重，花卉需求量的大的婚喪喜慶、寺廟節慶、大型活動等統統停擺，未受疫情前，溫室百合花一年四季生長收成，碰上疫情，只好任由花田開花。

去年縣府為助花農紓困，幫花農行銷，訂購5千支，縣長翁章梁親送百合花，分別到大醫院、藥局、衛生所等向防疫醫護人員致敬，慰勉防疫辛勞，這波疫情更嚴重，避免群聚，無法比照去年紓困， 疫情緩和，縣府請花藝老師採購嘉縣盛產百合花、文心蘭、洋桔梗，在49所小學開辦花藝課程助花農，成效深受好評，計畫續辦碰上停課無法再辦。

郝鳳霽無奈說，這波疫情，花農只能自立自強，感謝縣府協助在官網行銷，但他認為，防疫大家宅在家，與其天天滑手機看電視，不如網購花卉學花藝，怡情養性，增添生活情趣，還能增加花卉消費。

松鶴百合花產銷班成立20多年，在海拔1400公尺2公頃多土地生產，年產值高達3千萬元，成為繼高山茶及咖啡後，另項高山產業奇蹟，但疫情衝擊，花卉產業慘兮兮！產銷班10多名班員，香水百合有白色、粉紅色、桃紅色、黃色等多種，調節品種、改良管理技術，高山氣候適宜，年年獲獎，在台北花卉拍賣市場評鑑品質第一。

嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在高海拔栽種香水百合，受這波本土疫情衝擊滯銷號參兮兮，花農叫苦，產銷班長郝鳳霽建議，推動在家防疫網購花卉學花藝，怡情養性，刺激買氣。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在高海拔栽種香水百合，受這波本土疫情衝擊滯銷號參兮兮，花農叫苦，產銷班長郝鳳霽建議，推動在家防疫網購花卉學花藝，怡情養性，刺激買氣。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在高海拔栽種香水百合，受這波本土疫情衝擊滯銷號參兮兮，花農叫苦，產銷班長郝鳳霽建議，推動在家防疫網購花卉學花藝，怡情養性，刺激買氣。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在高海拔栽種香水百合，受這波本土疫情衝擊滯銷號參兮兮，花農叫苦，產銷班長郝鳳霽建議，推動在家防疫網購花卉學花藝，怡情養性，刺激買氣。圖／嘉縣府提供

疫情 網購 停課

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