南市冒雨清除水溝障礙 3天清出3.8噸樹葉與垃圾

梅雨帶來甘霖，台南市環保局為防止樹葉、垃圾阻塞排水，連續3日巡檢及清理，至昨天共清理出3.8公噸落葉及垃圾，市長黃偉哲也籲請市民不要將雜物、盆栽至於水溝孔上，阻礙清疏作業及排水功能，維護環境與安全。

台南市環保局表示，5月29日下起豪雨，各區清潔隊就出動人力冒雨巡檢道路側溝洩水孔及排水口，共計出動600人次。局長謝世傑說，目前是一手抗旱一手防汛的非常時期，市長黃偉哲之前在氣象局發布梅雨鋒面等相關訊息，即指示環保局針對易淹區域進行側溝蓋雜物巡查及清淤工作。在雨勢來臨之前環保局已先出動80人力巡檢重要道路、地下道之側溝巡清作業。

北區韓姓清潔隊員表示，雨天出勤清除側溝、水溝蓋周圍聚積的各式垃圾，過程中雨水不時滲入衣服，天氣又悶熱，身上早已分不清是汗水或雨水，黏膩又難受，盼大家多體諒基層清潔人員的辛苦，不要亂丟垃圾，隨手清理所種的花草植物落葉，讓環境更好，雨天也減少淹水發生。

環保局表示，為防道路下雨積水，每年1、2月各區清潔隊就協同里長、區公所清查與轄區側溝有無阻塞並清除，若發現水溝有樹根盤據、構造不良等狀況，即通報相關權責單位追蹤改善。各區公所提報的餐飲業密集區域及易淹水區域，也在3月底對易積淹水路段及列管路段全數清淤完成。截至5月底，已在各區及人口密集住宅區巡查清淤686公里側溝，防止登革熱冰媒蚊孳生。