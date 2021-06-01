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慰勞南警防疫執勤辛勞 台糖長榮酒店致贈愛心餐盒

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
台糖長榮酒店總經理鄭東坡（右）贈送「防疫愛心餐盒」給台南市警一分局員警，由分局長方國璽（左）代表收下，市長黃偉哲（中）也到場慰勞員警。圖／台南市警一分局提供
台糖長榮酒店總經理鄭東坡（右）贈送「防疫愛心餐盒」給台南市警一分局員警，由分局長方國璽（左）代表收下，市長黃偉哲（中）也到場慰勞員警。圖／台南市警一分局提供

國內新型冠狀病毒肺炎疫情急速升溫，警察更是責無旁貸肩負各項防疫工作，台糖長榮酒店總經理鄭東坡及副總經理林永存，今天下午5點準備243個「防疫愛心餐盒」，致贈給台南市警一分局及消防局崇善分隊辛苦執行防疫工作的警消兄弟，感謝他們在疫情期間，盡心盡力執行各項防疫勤務。

由於第一線執勤警察和消防人員常於勤務中接觸民眾，面對可能接觸感染風險的高度不確定性，其心理所承受的壓力可想而知，另鑑於其他縣市已陸續傳出員警執勤染疫狀況，台南市長黃偉哲及警察局局長方仰寧今天傍晚也到台南市警一分局慰勉，並提醒員警，應做好自身安全防護，以確保自身健康，能在疫情嚴峻之際，繼續為市民做好治安維護工作。

黃偉哲說，目前仍在第三級警戒的防疫期間，防疫視同作戰，市府堅定執法、打擊不法，也希望市民能配合各項防疫政策，避免產生防疫破口，並可減少警察同仁的負擔，讓我們共同守護齊心抗疫護台南。

台南市警一分局長方國璽表示，感謝台糖長榮酒店致贈「防疫愛心餐盒」並回贈感謝狀，台糖長榮酒店熱心公益，不遺餘力，關懷警察，竭盡心力共抗疫情。

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