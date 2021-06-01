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嘉義縣大林鎮疫情熱區總預算未核定鎮長求助 縣府核定

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮因泡茶群聚鏈累計11例確診，成為疫情熱區，衛生局設社區篩檢站。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大林鎮因泡茶群聚鏈累計11例確診，成為疫情熱區，衛生局設社區篩檢站。圖／嘉縣府提供

嘉義縣大林鎮所會不和，今年度總預算至今還未三讀通過，公所依地方制度法報縣府逕為核定，碰上本土疫情爆發，大林因泡茶群聚鏈累計11例確診，成為疫情熱區，鎮長簡志偉貼臉書請縣長儘快核定。縣府民政處長楊健人說，已報縣長核定，其中同意包括公所編列防疫費40萬元，趕在下班前送出公文，明天就能送達。

簡志偉針對預算貼臉書，拜託縣長，快核定110年總預算，簡說，衛生局請公所協助防疫，公所成立緊急應變中心，召集民政課、社會課及清潔隊等同仁進所分配小組工作，應變中心待命，隨時聽候上級單位指示，攸關鎮民安全的防疫工作，公所所責無旁貸，絕不鬆懈。

民政處長楊健人說，依據地方制度法，總預算案，應由市公所提案送市民代表會審議。審議完成後由公所發布，大林總預算案因公所及代表會見解歧異未能通過，報縣府邀集各有關機關協商，協商不成依法由縣府逕為決定之。

公所4月19日報請縣府協商，縣府函復鎮公所及代表會，請其說明編列理由及填報預算比較分析表；5月13日公所函送修正後分析表，24日公所函請縣府逕為決定，縣府依公所修正後分析表會辦，5月27日簽會財政、主計依法核定。

楊健人說，依地方制度法，公所總預算未通過，得先依上年度標準及實際發生數覈實動支，縣府未延宕大林預算案，公所依法原就有基本預算施政，核定依公式換算，去年度決算數扣除中央補助及今年度補助，核定額1億7千多萬元，包括公所編列防疫費40萬元。

疫情 衛生局

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