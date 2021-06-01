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雲林新增洪揚醫院施打疫苗 院外現人潮民憂群聚

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣府衛生局昨天徵召斗六市洪揚醫院為疫苗施打點，不過有民眾經過時目擊排隊人潮過多，質疑動線畫分不清，恐有群聚之虞，對此衛生局說明斗六市衛生所第一時間已到場處理。圖／翻攝自臉書社團斗六人社交圈
雲林縣府衛生局昨天徵召斗六市洪揚醫院為疫苗施打點，不過有民眾經過時目擊排隊人潮過多，質疑動線畫分不清，恐有群聚之虞，對此衛生局說明斗六市衛生所第一時間已到場處理。圖／翻攝自臉書社團斗六人社交圈

雲林縣本土確診個案連續3天「+0」，也無外縣市確診個案到雲林足跡。而雲林縣近日持續獲中央撥發疫苗，為增加施打量能，縣府衛生局昨天徵召洪揚醫院為疫苗施打點，不過有民眾經過時目擊排隊人潮過多，質疑動線畫分不清，恐有群聚之虞，民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文批「沒有分流比菜市場還危險」；衛生局回應，因有部分施打對象未依約到院，才會造成現場排隊狀況，斗六市衛生局第一時間已前往輔導並協助分流。

雲林縣接種AZ疫苗的合約醫療院所包含台大雲林分院、成大斗六分院、虎尾若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、雲林長庚醫院等六院，另還有11個鄉鎮衛生所。

林鴻文說，洪揚醫院突然無預警傳出有疫苗可施打，立即引來排隊人潮，直接打破戶外不得10人以上群聚規定，且人潮直接在醫院正門排隊，更不符合CDC公布「COVID-19疫苗合約診所執行接種作業注意事項」中，規畫區分接種民眾及就診病人等候動線及分流動作，等於打疫苗人潮與就醫候診動線完全混在一起。

衛生局表示，斗六市原只有台大雲林分院斗六院區、成大斗六分院為施打點，為增加施打量能，昨天緊急徵召洪揚醫院分擔施打量能，為符合第1、2、3類的對象施打疫苗。

衛生局說明，因為是第一天，有部分施打對象未依約定時間到院，才會出現民眾目擊的人潮及排隊狀況，不過第一時間斗六市衛生所已立即前往輔導並協助分流，今天第二天也有到場協助。

衛生局說，雲林縣第一線醫療及照顧人員有一萬3000多人，將依疫苗撥發數及各類人員排序依序通知符合資格者前往施打，目前中央配給的8000劑AZ疫苗都已打完，昨天新到的一批4700劑疫苗今天則已全數撥發到縣內各施打點。

衛生局指出，縣府也正在籌畫可容納100人以上、具規模的場所作為疫苗接種站，並規畫納入具有辦理常規或流感疫苗接種經驗的醫療院所，作為合約施打點，以因應未來大量需求。

衛生局 AZ疫苗 斗六

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