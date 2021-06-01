嘉市規畫市場分流暫不強制實施 共和市場：難管制
傳統市場被認為疫情熱區，高雄需落實身分證尾數分流，嘉義市政府前天也宣導身分證尾數單號在周三、五、日去市場，雙號每周二、四、六；是否強制實施？市府建設處表示，初一及十五或假日人潮較多，已規畫相關做法，持續研議有無需要執行。市場業者則認為難管制。
嘉市共和攤販協會理事長陳志全說，若要強制依身分證末碼來分流，各縣市要實施都不容易，尤其共和市場為街道型、非封閉式，管制上更困難，且恐造成市場範圍內的住家不便，「假如今天單號通行，雙號不就不能回家？」
陳志全表示，會協助與市府一起宣導，呼籲每天習慣上菜市場的人一次買多點回家放，「少來、多買」；幸好嘉義人滿願意配合，經市府建議分流後，今天市場人潮剩7、8成。
建設處指出，嘉市傳統市場平日的人潮還好，應暫不需強制分流，不過周末、連續假日、初一及十五的前1天，市場人會比較多，目前市府與市場密切溝通，已規畫好做法，但要不要執行仍持續研議；目前以共和市場較難管制，假日會加派人力在東西向與南北向主要出入口，加強宣導。
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