嘉市規畫市場分流暫不強制實施 共和市場：難管制

傳統市場被認為疫情熱區，高雄需落實身分證尾數分流，嘉義市政府前天也宣導身分證尾數單號在周三、五、日去市場，雙號每周二、四、六；是否強制實施？市府建設處表示，初一及十五或假日人潮較多，已規畫相關做法，持續研議有無需要執行。市場業者則認為難管制。

嘉市共和攤販協會理事長陳志全說，若要強制依身分證末碼來分流，各縣市要實施都不容易，尤其共和市場為街道型、非封閉式，管制上更困難，且恐造成市場範圍內的住家不便，「假如今天單號通行，雙號不就不能回家？」

陳志全表示，會協助與市府一起宣導，呼籲每天習慣上菜市場的人一次買多點回家放，「少來、多買」；幸好嘉義人滿願意配合，經市府建議分流後，今天市場人潮剩7、8成。