傳蔬菜供應商資金周轉不靈 農糧署多元管道協助

雲嘉地區有蔬菜供應商資金周轉不靈，農民憂心在新冠肺炎疫情延燒下會出現倒閉潮，更憂心蔬菜大量流入市面影響批發價。農糧署已研擬計畫穩定市場、保障農民，確保供貨順暢。

嘉義縣青松樂活公司和雲林縣翼農貿易公司在今年4月陸續傳出倒閉，農糧署分析，台灣連續4年沒有天然災害造成農損，蔬菜市場充裕，加上近年來人事和農業資材上漲，去年起受新冠肺炎疫情影響，蔬菜供應略受影響，導致有蔬菜供應商出現資金周轉不靈。

農糧署主秘陳啓榮告訴中央社記者，疫情雖然影響蔬菜市場供需，可是電商、宅配等通路仍盛行。

陳啓榮說，農糧署已協調農民團體送往果菜批發市場優先拍賣，將產品送至台北一、二市、等果菜批發市場溯源專區優先拍賣。

另外媒合國軍、電商或量販通路採購，協助媒合國軍、量販超市通路（全聯、家樂福、大潤發、愛買等）加強採購量。

雲林青農聯誼會會長陳鳳義表示，青松樂活公司和翼農貿易公司皆與農民契作，沒想到契作變成棄作。

陳鳳義認為，不論消費市場如何改變，蔬菜生產地的供應量變化不大，許多農民擔憂還有未爆彈，疫情持續延燒，全台升為三級防疫，衝擊農產品的銷售。

雲林縣政府在雲林良品電商平台網站推出「疫起要健康」防疫食品專區，2週營業額破新台幣百萬元。嘉義縣新港鄉農會、農友等推出蔬菜箱，組合各類高品質的蔬菜瓜果，力推宅配到府，讓民眾在家防疫也有好食材。