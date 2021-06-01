防疫分流被批「做半套」！攤販怨配合的生意大傷 違規攤更賺

台南市長黃偉哲昨受訪自豪台南防疫很早就推動傳統市場實聯制、進出分流。不過今天許多傳統市場與黃昏市場攤販抱怨防疫規定造成大半客人流失「生意掉了一半以上、快活不下去了」，公有市場攤販呼籲政府補助攤販因配合防疫的損失。民營的黃昏市場業者也質疑「政府防疫只做半套」，市場內業者配合政府防疫生意慘淡、外面路邊滿滿的流動攤販沒人管，「這種只害到守法的、不管違法的政策很瞎」。

市府表示，為協助公、民有市場攤商因受疫情影響造成營收減少部份，政府結合在地外送業者推出台南便利送服務，協助攤商將商品於網路平台上販賣，本月25日上線迄今，總訂單數已突破2000張，營業額也已突破百萬元，後續將持續協助更多攤商上架平台，以減少受疫情影響的衝擊。

另外對於週邊流動攤販部份，基於防疫需求，經發局協助週邊攤商使用政院版QR code 系統，以預防如有足跡經過便於匡列，市府各單位亦將每日派員稽查，如無法配合實聯制防疫作為，將立即移請衛生局進行裁罰，流動攤販如造成週邊交通影響，市府亦將請警察局加強取締力道，絕無就地合法問題。

台南市歸仁、關廟等地公有市場攤販表示，他們合法配合政府的政策防疫，結果因為原本四面八方都有的出入口縮減到剩下兩個，很多買菜民眾尤其是吃小吃的民眾、都不願意進來，他們生意都少了一大半，希望政府能夠取締非法、補助合法業者的損失。