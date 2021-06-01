送飲料、雞精為抗疫醫護打氣 醫護感動：有人記得我們

COVID-19疫情升溫造成人心惶惶，醫護人員在前線堅守崗位備感壓力，曾為醫護人員後來轉換人生跑道的HAN’er手作飲品老闆對於醫護人員日以繼夜的工作性質，加上目前疫情嚴峻，醫護人員冒著被感染的風險投入防疫前線，今天送228杯飲料到麻豆新樓醫院，希望在疫情緊張時期能藉由自家手作飲品為醫護人員打氣加油。

HAN’er手作飲品店老闆透過王定宇立法委員服務處，將此心意傳達給醫護同仁，「希望讓醫護能有繼續前進的動力」，今天手作飲品送至麻豆新樓醫院，將提供給急診、門診、供應室、ICU、4-9樓病房醫護人員，並藉此行動達到拋磚引玉的功效，使更多人看到並重視醫護人員的辛勞及權益。

麻豆新樓醫院唐秋敏副院長表示，為民眾健康把關，為社區防疫而努力是本院應該做的，感謝王定宇立法委員服務處以及HAN’er手作飲品對麻豆新樓醫院的關心，HAN’er手作飲品老闆曾經同為醫護人員，更能了解醫護人員之辛勞，感謝他們以自家手作飲品傳播愛，讓全體同仁感受到醫護挺醫護其心抗疫。

麻豆新樓醫院因應防疫升級，5月中旬急診檢傷區移至戶外，為將高風險個案分流，避免與其他病人交互感染，第一線的急診醫護人員在高溫下有人員曬傷、有人不敢喝水水分不足險脫水，仍然堅守防線絲毫不敢喊苦，院方表示，有有些醫護人員穿上乙級防護上廁所不方便，對水分攝取都很謹慎，聽到有人送飲料雖然一時還不能喝，但都很感動又開心「還有人記得我們」。