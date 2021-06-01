快訊

核二廠2號機持續異常 今晚將加大降載幅度查修

台大醫生指「郭台銘的疫苗快過期了」 劉宥彤4點聲明駁斥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送飲料、雞精為抗疫醫護打氣 醫護感動：有人記得我們

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
手作飲料店老闆今天送228杯飲料到麻豆新樓醫院挺醫護。圖／麻豆新樓醫院提供
手作飲料店老闆今天送228杯飲料到麻豆新樓醫院挺醫護。圖／麻豆新樓醫院提供

COVID-19疫情升溫造成人心惶惶，醫護人員在前線堅守崗位備感壓力，曾為醫護人員後來轉換人生跑道的HAN’er手作飲品老闆對於醫護人員日以繼夜的工作性質，加上目前疫情嚴峻，醫護人員冒著被感染的風險投入防疫前線，今天送228杯飲料到麻豆新樓醫院，希望在疫情緊張時期能藉由自家手作飲品為醫護人員打氣加油。

HAN’er手作飲品店老闆透過王定宇立法委員服務處，將此心意傳達給醫護同仁，「希望讓醫護能有繼續前進的動力」，今天手作飲品送至麻豆新樓醫院，將提供給急診、門診、供應室、ICU、4-9樓病房醫護人員，並藉此行動達到拋磚引玉的功效，使更多人看到並重視醫護人員的辛勞及權益。

麻豆新樓醫院唐秋敏副院長表示，為民眾健康把關，為社區防疫而努力是本院應該做的，感謝王定宇立法委員服務處以及HAN’er手作飲品對麻豆新樓醫院的關心，HAN’er手作飲品老闆曾經同為醫護人員，更能了解醫護人員之辛勞，感謝他們以自家手作飲品傳播愛，讓全體同仁感受到醫護挺醫護其心抗疫。

麻豆新樓醫院因應防疫升級，5月中旬急診檢傷區移至戶外，為將高風險個案分流，避免與其他病人交互感染，第一線的急診醫護人員在高溫下有人員曬傷、有人不敢喝水水分不足險脫水，仍然堅守防線絲毫不敢喊苦，院方表示，有有些醫護人員穿上乙級防護上廁所不方便，對水分攝取都很謹慎，聽到有人送飲料雖然一時還不能喝，但都很感動又開心「還有人記得我們」。

佳里奇美醫院在疫情剛升溫時，學甲星光茉莉飲茶5月24日送220杯飲料。5月26日沛儷絲佳紋繡美學送50碗海產粥。佳里兩家鮮茶道則提供佳里奇美醫護憑員工識別證一律五折。學甲華興工業贈送佳里院區及永康奇美各100箱雞精。還有廠商捐贈1000片防護面罩，供奇美醫療體系防疫使用，都讓醫護「足甘心」。

手作飲料店老闆透過立委王定宇服務處送飲料到麻豆新樓醫院挺醫護。圖／麻豆新樓醫院提供
手作飲料店老闆透過立委王定宇服務處送飲料到麻豆新樓醫院挺醫護。圖／麻豆新樓醫院提供
麻豆新樓醫院從5月中旬疫情升溫後，急診檢傷站就移到室外，高溫下醫護人員全身包得密不通風，相當辛苦。圖／麻豆新樓醫院提供
麻豆新樓醫院從5月中旬疫情升溫後，急診檢傷站就移到室外，高溫下醫護人員全身包得密不通風，相當辛苦。圖／麻豆新樓醫院提供

醫護人員 疫情

延伸閱讀

進口疫苗稀少遭質疑炒股 王定宇指藍營有人涉超買高端

政府買仍未解盲疫苗惹議 王定宇舉「馬英九案例」反擊

王定宇質疑同黨前立委郭正亮爆料：勿政治操作造成分裂

台灣重視生命 王定宇：除中國疫苗都可進口但要申請

相關新聞

防疫分流被批「做半套」！攤販怨配合的生意大傷 違規攤更賺

台南市長黃偉哲昨受訪自豪台南防疫很早就推動傳統市場實聯制、進出分流。不過今天許多傳統市場與黃昏市場攤販抱怨防疫規定造成大...

疫情嚴峻民眾抓寶可夢 國民黨嗆抓寶還是抓交替

國內疫情嚴峻，台南市議會國民黨團接獲陳情，指仍有民眾聚集戶外抓寶可夢，由於現階段前線醫護、警消量能幾乎被壓垮，政府要大家...

虛驚！曾文及牡丹水庫洩洪快訊 南水局緊急澄清：誤發

水利署防災系統中午發出曾文水庫及牡丹水庫洩洪放水之警報，引起不少人質疑，水利署南區水資源局澄清屬誤發訊息。南區水資源局表...

雲林新增洪揚醫院施打疫苗 院外現人潮民憂群聚

雲林縣本土確診個案連續3天「+0」，也無外縣市確診個案到雲林足跡。而雲林縣近日持續獲中央撥發疫苗，為增加施打量能，縣府衛...

送飲料、雞精為抗疫醫護打氣 醫護感動：有人記得我們

COVID-19疫情升溫造成人心惶惶，醫護人員在前線堅守崗位備感壓力，曾為醫護人員後來轉換人生跑道的HAN’er手作飲品...

台南北青電器老闆回饋故里 每年發三國中小畢業獎學金

台南北青電器行負責人盧榮貴是新市國小家長會榮譽會長，為鼓勵學生上進，設立「北青教育獎學金」，獎勵新市區國中小優秀畢業生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。