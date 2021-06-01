斗六市這路口即將科技執法 遵守交通規則才不傷荷包
雲林縣十大易肇事路口，斗六市就占五處，其中排行第五名即是斗六市大學路三段、中山路交會口，囊括闖紅燈、超速、違規迴轉、未依規定車道行駛、越線停車等常見的五種違規情形，縣警局今年在該路口設置科技執法設備，也是縣內第一座，希望藉強化取締，降低肇事率。
大學路三段及中山路口鄰近雲林科技大學，且在雲林縣府行政區附近，更是進入斗六市區、往返台78線東西向快速道路及國道三號的重要道路，車流量大，肇事率相對高。
縣警局從去年9月1日起展開全縣重要路口擴大執法，其中針對十大易肇事路口加強取締，交通隊統計，至上月底止無A1事故、A2事故共發生109件，而大學路三段及中山路口就有10件。
縣警局今年斥資212萬元在大學三段、中山路口建置攝影機及AI車牌辨識系統，未來經設備自動判讀違規車輛資料並蒐證，匯入科技執法平台，待員警認定違規後即送件舉發，用路人如闖紅燈、超速、違規迴轉、未依規定車道行駛或越線停車，就容易被警方告發取締而吃紅單。
為宣導用路人，警方已在距離路口200公尺處設立「前方路口，科技執法」警示標誌，加強宣導並提醒用路人注意，該設備預期今年10月左右啟動，待1個月公告、宣導期滿後正式上路，民眾務必遵守交通規則，保護自己與他人生命財產安全。
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