斗六市這路口即將科技執法 遵守交通規則才不傷荷包

雲林縣十大易肇事路口，斗六市就占五處，其中排行第五名即是斗六市大學路三段、中山路交會口，囊括闖紅燈、超速、違規迴轉、未依規定車道行駛、越線停車等常見的五種違規情形，縣警局今年在該路口設置科技執法設備，也是縣內第一座，希望藉強化取締，降低肇事率。

大學路三段及中山路口鄰近雲林科技大學，且在雲林縣府行政區附近，更是進入斗六市區、往返台78線東西向快速道路及國道三號的重要道路，車流量大，肇事率相對高。

縣警局從去年9月1日起展開全縣重要路口擴大執法，其中針對十大易肇事路口加強取締，交通隊統計，至上月底止無A1事故、A2事故共發生109件，而大學路三段及中山路口就有10件。

縣警局今年斥資212萬元在大學三段、中山路口建置攝影機及AI車牌辨識系統，未來經設備自動判讀違規車輛資料並蒐證，匯入科技執法平台，待員警認定違規後即送件舉發，用路人如闖紅燈、超速、違規迴轉、未依規定車道行駛或越線停車，就容易被警方告發取締而吃紅單。