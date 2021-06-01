台南北青電器老闆回饋故里 每年發三國中小畢業獎學金

台南北青電器行負責人盧榮貴是新市國小家長會榮譽會長，為鼓勵學生上進，設立「北青教育獎學金」，獎勵新市區國中小優秀畢業生，雖今年畢業典禮停辦，盧榮貴今天中午仍帶著獎學金前往新市國中、新市國小與大社國小，請校方頒發給每一畢業班優秀學生，每人兩千元獎學金。

今年新市國中共有八班畢業、新市國小九班、大社國小則有兩班，合計三校共19位優秀的畢業生獲得獎學金。

盧榮貴中午利用工作休息空檔，先後前往新市國中、新市國小及大社國小，將獎學金合計共3萬8千元交給三校校長。

新市國中校長薛英斌感謝盧榮貴對教育貢獻及對孩子鼓勵。盧榮貴則表示，希望獎學金能鼓勵學子不放棄學習，繼續努力上學。

他說，小時家境貧寒，唸書不容易，新市國小畢業後就離家、過著半工半讀的外出人生，後來回鄉開設北青電器行，小孩開始上學後，也陸續擔任新市國小、新市國中家長會長，希望在有能力時持續支持學校教育，讓孩子有更好的學習與成長環境，只要自己還有能力，獎學金每年都會發。

盧榮貴去年底成立「北青教育獎學金」，由立委林宜瑾、市議員陳碧玉見證，與新市國中、新市國小及大社國小簽約，每年捐贈獎學金給各畢業班一位優秀的畢業生，每人兩千元。