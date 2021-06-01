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疫情嚴峻民眾抓寶可夢 國民黨嗆抓寶還是抓交替

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會國民黨團表示，疫情嚴峻，仍有民眾聚集抓寶可夢。圖／台南市議會國民黨團提供
台南市議會國民黨團表示，疫情嚴峻，仍有民眾聚集抓寶可夢。圖／台南市議會國民黨團提供

國內疫情嚴峻，台南市議會國民黨團接獲陳情，指仍有民眾聚集戶外抓寶可夢，由於現階段前線醫護、警消量能幾乎被壓垮，政府要大家不出門，連去市場買菜都要帶身分證分流，結果台南居然上演抓寶秀，是抓寶還是抓交替？呼籲檢調深入調查是政府或民間公司誰在此時發國難財。

台南市政府表示，「GO對戰聯盟第8賽季」是採線上開戰，不用到戶外抓寶，至於現在疫情升溫，也呼籲民眾盡量避免到外群聚抓寶，會請警察加強巡查，避免違反戶外10人以上聚會規定。

國民黨團書記長李中岑表示，國內疫情嚴重失控並深入社區，半個月百條生命流逝，醫院量能已被患者擠爆，黨團每天接人民要求打疫苗的電話是接到手軟，國民黨中央已對國際、對政府、對人民發起防疫三訴求及五祈願行動，全力回應民意。

副書記長蔡育輝批評，國難當頭，眼看醫院量能將垮，退休醫護請命上前線救援，北部三級警戒將要升四級，面臨封城考驗，政府每天都宣導非必要別出門，禁止室內5人以上、室外10人以聚會，所以現在去傳統市場都要做分流了，結果台南居然出現群聚在抓寶可夢。

蔡育輝說，國民黨支持寶可夢，所以當市長黃偉哲邀請國際寶可夢到台南辦大型抓寶活動，藍軍也是相挺，但現在是防疫關鍵時刻，沒想到還有人漠視人命玩抓寶，「GO對戰聯盟第8賽季」今天登場，是抓寶還是抓交替？黨團嚴厲譴責此行徑。

寶可夢 國民黨 疫情

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