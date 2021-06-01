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嘉市再獲4900劑疫苗 消防:沒得挑先打再說

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
第二批41萬劑AZ疫苗抵台後，嘉義市上周獲配3000劑，昨天再獲4900劑。圖為衛生所人員施打疫苗情況。圖／嘉義市政府提供
第二批41萬劑AZ疫苗抵台後，嘉義市上周獲配3000劑，昨天再獲4900劑。圖為衛生所人員施打疫苗情況。圖／嘉義市政府提供

第二批41萬劑AZ疫苗抵台後，嘉義市上周獲配3000劑，昨天再獲4900劑，目前嘉市累積1萬2600劑；嘉市消防局也將能打到200劑，施打比例近8成，1名消防分隊長直呼希望趕快接種，「沒得挑品牌，先打再說啦！」

嘉市政府衛生局副局長廖育瑋表示，已又再跟中央爭取1萬1000劑，因第一類醫事人員施打完隔2月、必須打第2劑，若讓所有醫事人員完整打完大概還需5000劑，加上其他2、3類人員也有施打需求，不過今上午向中央反映後，獲回覆讓一、二、三類人員都先打到第一劑；衛生局會再繼續爭取。

據了解，嘉義市政府起初共獲配4700劑，這批41萬劑於上周獲3000劑，分給醫護、消防、里長、防疫旅館人員等接種；昨天再獲4900劑，目前規畫4100劑給第一類醫事人員，另外800劑開放給警消人員、里長、里幹事、防疫旅館及環保清消人員等第一線防疫人員。

消防分隊長說，前兩周起載送感冒患者，只要猛咳嗽、流鼻水等症狀，就會讓隊員相當緊張是否與疫情有關，常見隊員出勤救護回來，都會身穿防護衣，近期分隊「做一休一」上班模式，也會要求兩班交接時不要有接觸、不要睡同寢，也暫無法調班。

分隊長強調，先前隊員紛紛預約打疫苗，但數量不足，現在更迫切，有意願的人更多，他希望外勤同仁都能打到最好，「現在沒得挑，不管疫苗好不好，有AZ就先打再說」。

市府指出，衛生局加開接種門診診次及接種地點，今天起執登嘉市的醫事人員請至衛生福利部嘉義醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、陽明醫院、盧亞人醫院預約，未來將再新增慶昇及安心醫院，其他人員則至衛生所接種，相關預約資訊可上嘉市衛生局官網查詢。

衛生局 嘉義 AZ疫苗

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