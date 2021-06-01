台南推抗疫優惠力挺醫護 最優可享平日免費住宿

為感謝在第一線辛苦的醫護人員，台南市有38家旅館、民宿推出抗疫優惠住宿專案，其中，醫護人員最優可享平日免費住宿，也有旅館推雙人房超值房價最低800元，台南市長黃偉哲說，有部分醫護人員為了保護自己的家人，選擇外宿，因此市府調查台南有意願提供醫護人員住宿優惠的旅宿業，讓辛苦的醫護能在下班後安心養精蓄銳，繼續為守護台灣打拚。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南是觀光旅遊的重鎮，雖然旅宿業者在此波疫情影響下也是重災戶，但大家挺醫護守護台灣的心都一樣，募集優惠住房專案的調查一發出去，就接獲市區、風景區的旅館或民宿業者陸續提案，希望能對第一線防疫尖兵在實質上盡心力。

截至目前，全台南市共有17家旅館、21家民宿，共38家旅宿業者提出優惠專案。包括新營區添福商務旅館推出雙人房最低價800元優惠，尖山埤江南渡假村享全房型定價5折優惠，安平區樹屋文旅9折優惠，三道門建築文創旅店雙人房不含早餐平日2千元，其中，中西區的屎溝墘客廳民宿更推出「平日免費」的超值回饋專案。