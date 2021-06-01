台南加碼安心上工計畫 釋出200個防疫職缺含19身障

臺南市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，國內進入三級警戒，市府防疫工作需求增加，推動「台南加碼安心上工計畫」，運用市府資源補充防疫人力不足，同時減緩企業停工衝擊，適用對象僅限設籍台南市民，即日起開始受理報名至 6月8日截止(以郵戳為憑)，勞工局鼓勵因受到疫情影響致失業或減班休息的市民，把握機會報名。

台南市長黃偉哲表示，台南加碼提供200個短期工作機會，其中包含19個身心障礙者職缺機會，因應菜市場防疫需求，由經發局市場處提出用人需求，配合本市各區市場維持固定出入口，幫入場民眾量額溫、噴酒精及提醒實聯制等相關工作，以一個月工作不超過80小時、時薪160元計算，每月預計所得最高為1萬2800元，工作期間預定從6月7日至8月31日止（以實際執行日為準）。

一律採紙本通訊報名方式(以郵戳為憑，郵戳日期以110年6月8日為限)，有意報名者請填具報名表，並檢附相關證明文件影本，以限時掛號郵寄至臺南市政府勞工局職訓就服中心（臺南市新營區民治路36號世紀大樓10樓），並在信封上書寫報名者姓名地址，並註明應徵「台南加碼安心上工計畫」、報名「組別序號」，後續將進行報名資料書面審查，預計於6月5日公告50人錄取名單及6月11日公告150人錄取名單於勞工局職訓就服中心網站。

勞工局長王鑫基提醒，在寄發報名表前務必謹慎檢查各項應填欄位、應繳表件及親筆簽名有無缺漏，此外，需特別留意「已領取公務人員或公營事業機構退休金者不得報名」，以及僅能擇一組報名。「重複報名二組以上」或者「未填寫組別序號而無法辨識者」，亦不予受理，詳細報名資格條件請詳閱簡章內容，如對報名職缺要求之資格文件仍有疑義，可逕洽用人機關，以確認相關規定。