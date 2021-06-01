台南最夯百萬人到訪景點！山上水道博物館防疫推線上展

受到疫情的影響，各藝文場館也配合防疫閉館中，為了讓民眾持續接觸藝文，台南山上花園水道博物館臉書粉專推出線上逛水道單元，以生動活潑模式介紹博物館館藏與園區特色景點，讓更多人宅在家防疫，兼認識台灣自來水發展歷程及故事。

文化局表示，山上水道博物館身為百年古蹟，見證台灣自來水的發展，建築本體經過時間的洗禮，擁有相當多的故事，是國內罕見，兼具人文、歷史、科普，甚至環境等多元教育元素的園區，滿足不同族群對博物館的想望，成為另類學習的場域。

館方表示，雖然受到這波疫情的影響暫時封閉園區，工作人員利用時間爬梳相關資料，並且訪談耆老，透過影像及文字，發展全新的線上逛博物館單元，讓曾經來過的民眾更加認識水道，也讓沒有來過的遊客可以先行了解博物館相關背景。