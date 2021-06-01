快訊

北市疫苗打得比高雄慢？黃珊珊說原因：到底要比什麼

國產疫苗信心不足湧逃命潮？高端今日開盤再度跌停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東石、布袋魚市場拍賣防疫 承銷人：用議價取代競標

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
東石魚市場拍賣員戴面罩、口罩拍賣。圖／張金國提供
東石魚市場拍賣員戴面罩、口罩拍賣。圖／張金國提供

新冠肺炎進入社區感染，全台防疫三級延長，為避免群聚，嘉義縣市傳統市場按身分證號碼，採取分流管制，沿海嘉義區漁會所屬的東石、布袋魚市場營業拍賣，加強門禁分流防疫，參與拍賣競標民眾減少，東石魚市場拍賣員戴面罩、口罩拍賣；魚貨承銷人建議民眾用議價取代競標，避免群群，加快採購。

「58、52、35、48、42、34！」東石魚市拍賣員嘴裡快速喊著地上魚貨價格，幾秒鐘就完成一筆交易，以往搶購漁獲，不只專業魚販盤商、承銷人，不少來嘗鮮，體驗拍賣的觀光客及民眾，隨著防疫升級，觀光客大減，大多是盤商、市場承銷人，拍賣員戴面罩、口罩，防止飛沫噴散。

一般的拍賣魚市場，必須是領有登記牌照的魚販才可以競標，但為讓遊客體驗拍賣的樂趣，東石拍市場近開放讓遊客參與，只要租用臨時牌照，就能下場拍賣，少盤商剝削，價格比外面便宜對半。

碰上嚴峻疫情，魚市場拍賣方式改變，嘉義區漁會說，為避免群聚，採單一入口實聯制管制，進場要戴口罩，入口量體溫消毒，拍賣員戴面罩、口罩，不競標者禁止進場，布袋魚市場因觀光魚市暫時停業受影響，漁民照常出海作業拍賣，但到場競標民眾少很多。

張姓承銷人建議買魚貨的民眾，每天上午10點到下午1點，直接到魚市場找承銷人議價，節省競標時間，避免群聚，目前產地魚貨多樣充足又便宜，防疫期間，不必進場參與競標。

東石魚市場承銷人建議民眾用議價取代競標，避免群群，加快採購。圖／張金國提供
東石魚市場承銷人建議民眾用議價取代競標，避免群群，加快採購。圖／張金國提供

口罩 東石 嘉義

延伸閱讀

提升新竹馬偕篩檢量能 昌益事業群捐贈負壓防疫組合屋

戶外用餐飲水需超過2公尺避免面對面 勞工：還要看風向

紓困4.0不只是錢的問題 資誠點出接下來的「二大挑戰」

醉漢坐大街無口罩 安平警勸不聽回嗆：我喝酒不會有病

相關新聞

東石、布袋魚市場拍賣防疫 承銷人：用議價取代競標

新冠肺炎進入社區感染，全台防疫三級延長，為避免群聚，嘉義縣市傳統市場按身分證號碼，採取分流管制，沿海嘉義區漁會所屬的東石...

嘉縣群聚案擴大篩檢 民眾意願低

嘉義縣目前累積8名確診個案，其中7人為大林鎮大美里泡茶引發的家庭群聚，衛生局昨天擴大安排相關低密度接觸者進行PCR核酸檢...

雲林溫馨小棧 醫護免費住

第一線醫護除擔心染疫也怕把病毒帶回家，身心壓力倍增，雲林縣政府於專責醫院的台大醫院雲林分院附近縣立體育館，打造「溫馨小棧...

台南長照機構人員 將抗原快篩

疫情嚴峻，各縣市陸續傳出長照機構群聚感染，台南市長黃偉哲昨表示，長照機構是接續防疫重點，將對全市2000多名長照機構醫護...

斗六公有市場 連4月免收使用費

疫情警戒升級讓各地美食攤商、店家生意冷清，為減輕業者負擔，雲林縣斗六市長林聖爵昨天率先提出減免方案，包括斗六市的公有市場...

避免淪為疫區 台南2千長照機構人員將全面抗原快篩

國內疫情嚴峻，各縣市陸續傳出長照機構發生群聚感染，台南市長黃偉哲今天表示，長照機構是下一波防疫重點，將針對全市2000多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。