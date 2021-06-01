東石、布袋魚市場拍賣防疫 承銷人：用議價取代競標

新冠肺炎進入社區感染，全台防疫三級延長，為避免群聚，嘉義縣市傳統市場按身分證號碼，採取分流管制，沿海嘉義區漁會所屬的東石、布袋魚市場營業拍賣，加強門禁分流防疫，參與拍賣競標民眾減少，東石魚市場拍賣員戴面罩、口罩拍賣；魚貨承銷人建議民眾用議價取代競標，避免群群，加快採購。

「58、52、35、48、42、34！」東石魚市拍賣員嘴裡快速喊著地上魚貨價格，幾秒鐘就完成一筆交易，以往搶購漁獲，不只專業魚販盤商、承銷人，不少來嘗鮮，體驗拍賣的觀光客及民眾，隨著防疫升級，觀光客大減，大多是盤商、市場承銷人，拍賣員戴面罩、口罩，防止飛沫噴散。

一般的拍賣魚市場，必須是領有登記牌照的魚販才可以競標，但為讓遊客體驗拍賣的樂趣，東石拍市場近開放讓遊客參與，只要租用臨時牌照，就能下場拍賣，少盤商剝削，價格比外面便宜對半。

碰上嚴峻疫情，魚市場拍賣方式改變，嘉義區漁會說，為避免群聚，採單一入口實聯制管制，進場要戴口罩，入口量體溫消毒，拍賣員戴面罩、口罩，不競標者禁止進場，布袋魚市場因觀光魚市暫時停業受影響，漁民照常出海作業拍賣，但到場競標民眾少很多。