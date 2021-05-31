快訊

彰化65歲男疑去過北部阿公店染疫 還獨自開車跑遍半個台灣

日本仙台採購台南鳳梨 販售會6月登場

中央社 / 台南31日電

台南市國際友誼市日本仙台市採購6.7公噸台南鳳梨，預定6月2日在當地百貨公司辦理販售會，台南市政府今天透過視訊會議向仙台市官方表達謝意。

日本仙台市長郡和子、議長鈴木勇治、身兼台南市榮譽市民的議員西澤啟文，以及「仙台‧台南友好交流促進協會」會長、副會長等人出席今天的視訊會議，與台南市長黃偉哲共享台南鳳梨即將在仙台上市的喜悅。

黃偉哲表示，他在今年4月就曾與台南的國際友人們分享過台南的鳳梨汁、鳳梨果乾、鳳梨酥、鳳梨麵等產品，當時收到郡和子的回信，盛讚台南的鳳梨加工品很美味又很溫馨，相當高興聽到仙台市即將辦理台南鳳梨販售會的消息，感謝仙台的老朋友以實際行動支持台南。

郡和子透過視訊表示，感謝台南長期對雙方交流的支持，特別是在311地震及去年日本新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發時，台南市都立刻對仙台市伸出援手，這次很高興透過「仙台‧台南友好交流促進協會」的努力，讓台南鳳梨即將在當地上市。

黃偉哲表示，6月就是台南的芒果產季，今年也一定會與仙台市的老朋友們分享台南愛文芒果，也希望他們能儘早再來台南品嚐美味的水果及小吃。

鳳梨酥 日本 黃偉哲 鳳梨

延伸閱讀

防疫布署 南市安養護機構啟動社工快篩檢測

台南再添1例！萬華老婦搭火車南下 病發前天天公園散步

新化林場封閉老婦硬闖還摔傷 市府將祭出6萬元罰單

教育部採納幼兒園退費機制建議 黃偉哲感謝苦民所苦

相關新聞

避免淪為疫區 台南2千長照機構人員將全面抗原快篩

國內疫情嚴峻，各縣市陸續傳出長照機構發生群聚感染，台南市長黃偉哲今天表示，長照機構是下一波防疫重點，將針對全市2000多...

雲林虎尾商圈推點餐大補帖 讓你在家吃飽又吃好

各地商圈人潮驟減，商街冷清，餐飲店又全面禁止內用，虎尾魅力商圈發展協會「自救有方」，整合商圈6、70家餐飲、小吃店，推出...

水庫有進帳 台南市明天起恢復洗車業營業

台南市近日有雨，南化水庫今天進帳1000萬噸，市長黃偉哲宣布，明天起洗車業者可以恢復洗車，而台南市之前是從4月26日起，...

企業挺台南警察防疫 捐萬個口罩與面罩攜手抗疫

疫情延燒，防疫物資需求量大增，台南玉井警友辦事處主任邱炳煌擔心第一線為民服務的員警，長期與民眾接觸，要協助防疫也要受理民...

雲林縣府打造溫馨小棧 讓醫護人員免回家可獲夜宿休息

疫情緊繃，第一線醫護人員除擔心自己染疫威脅，也擔心波及家人，因而無法回家或擔心把病毒帶回家，心理壓力與體力負荷俱增，雲林...

嘉義縣降雨今趨緩 山區民生用水仍告急

嘉義縣今天雨情趨緩，儘管仍有零星短降雨，但大多集中沿海地區，山區水情告急，儘管曾文水庫經昨日降雨，蓄水量增加10%、18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。