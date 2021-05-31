日本仙台採購台南鳳梨 販售會6月登場

台南市國際友誼市日本仙台市採購6.7公噸台南鳳梨，預定6月2日在當地百貨公司辦理販售會，台南市政府今天透過視訊會議向仙台市官方表達謝意。

日本仙台市長郡和子、議長鈴木勇治、身兼台南市榮譽市民的議員西澤啟文，以及「仙台‧台南友好交流促進協會」會長、副會長等人出席今天的視訊會議，與台南市長黃偉哲共享台南鳳梨即將在仙台上市的喜悅。

黃偉哲表示，他在今年4月就曾與台南的國際友人們分享過台南的鳳梨汁、鳳梨果乾、鳳梨酥、鳳梨麵等產品，當時收到郡和子的回信，盛讚台南的鳳梨加工品很美味又很溫馨，相當高興聽到仙台市即將辦理台南鳳梨販售會的消息，感謝仙台的老朋友以實際行動支持台南。

郡和子透過視訊表示，感謝台南長期對雙方交流的支持，特別是在311地震及去年日本新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發時，台南市都立刻對仙台市伸出援手，這次很高興透過「仙台‧台南友好交流促進協會」的努力，讓台南鳳梨即將在當地上市。

黃偉哲表示，6月就是台南的芒果產季，今年也一定會與仙台市的老朋友們分享台南愛文芒果，也希望他們能儘早再來台南品嚐美味的水果及小吃。