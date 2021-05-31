防疫布署 南市安養護機構啟動社工快篩檢測

鑑於社福機構的高齡者為染疫高危險群，台南市政府社會局針對轄內住宿型社福機構，包括老人安養、養護等116處機構，進行全面快篩檢測，對象包括社工人員約2662人。

台南市政府社會局長陳榮枝表示，為避免社褔機構發生群聚感染，最大考量為機構內的照顧人員與院外接觸產生移動感染源的疑慮，以及住民前往醫院就診返回機構後，在不知情狀況下造成院內交叉感染。為加強疫情感控，由社會局安排機構人員至快篩站進行檢測。

依社會局數據，這波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫布署，全面快篩檢測對象包括社工人員、照護人員、行政人員及清潔人員，合計116處機構、約2662人。另外，目前已完成轄內長照機構住民在醫院治療後返回健康管理流程，務必做到機構防疫滴水不漏。

另外，為防止疫情擴散，在疫情警戒期間原則上不建議入住機構；如有必要入住，服務對象應先做PCR核酸檢測、提供入住前3天陰性報告，並於入住後隔離14天，避免造成群聚感染。

台南市長黃偉哲表示，面對新冠肺炎防疫絕不鬆懈，全面落實高標準防疫措施，也感謝所有社褔機構一線人員共體時艱、堅守崗位，辛苦配合落實防疫工作。

黃偉哲強調，防疫標準流程不容輕忽，所有在第一線的工作人員必須先落實自我防護做起，才能避免造成病毒擴散，確保被照顧者的生命安全。