避免淪為疫區 台南2千長照機構人員將全面抗原快篩

國內疫情嚴峻，各縣市陸續傳出長照機構發生群聚感染，台南市長黃偉哲今天表示，長照機構是下一波防疫重點，將針對全市2000多名長照機構裡的醫護與工作人員，在本周進行抗原快篩，一旦可疑就轉核酸檢測，以保障長照機構裡住民的安全。

同時針對長照機構裡的住民經常前往醫院，也可能形成防疫破口，市府社會局局長陳榮枝今天表示，已建立標準作業流程，住民慢性病固定的回診都暫停，但可能仍然會有臨時的住院看診等需求，針對住院後出院要返回長照機構，都必須完成核酸PCR檢驗，而如時臨時性外出就醫等，返回後也要進行抗原快篩，並要求各機構裡都要有分區可供隔離，返回機構的住民必須先住到隔離區裡7天，再回到普通區，同時隔離區內專人照顧，都能避免交叉感染。

黃偉哲今天在防疫記者會中表示，長照機構裡住民多數免疫力不好，如果發生群聚感染，後果不堪設想，一定要做好防治。

台南市衛生局局長許以霖則表示，目前正在新化及南區的松柏育樂中心興建由慈濟捐贈的組合篩檢站，本周內就可完工，完工後將要求2000多名長照機構裡的醫護與工作人員前往進行抗原快篩，過程中會分流避免群聚。