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避免淪為疫區 台南2千長照機構人員將全面抗原快篩

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府目前正在南區松柏育樂中心前建置組合屋式的快篩站。圖／衛生局提供
台南市政府目前正在南區松柏育樂中心前建置組合屋式的快篩站。圖／衛生局提供

國內疫情嚴峻，各縣市陸續傳出長照機構發生群聚感染，台南市長黃偉哲今天表示，長照機構是下一波防疫重點，將針對全市2000多名長照機構裡的醫護與工作人員，在本周進行抗原快篩，一旦可疑就轉核酸檢測，以保障長照機構裡住民的安全。

同時針對長照機構裡的住民經常前往醫院，也可能形成防疫破口，市府社會局局長陳榮枝今天表示，已建立標準作業流程，住民慢性病固定的回診都暫停，但可能仍然會有臨時的住院看診等需求，針對住院後出院要返回長照機構，都必須完成核酸PCR檢驗，而如時臨時性外出就醫等，返回後也要進行抗原快篩，並要求各機構裡都要有分區可供隔離，返回機構的住民必須先住到隔離區裡7天，再回到普通區，同時隔離區內專人照顧，都能避免交叉感染。

黃偉哲今天在防疫記者會中表示，長照機構裡住民多數免疫力不好，如果發生群聚感染，後果不堪設想，一定要做好防治。

台南市衛生局局長許以霖則表示，目前正在新化及南區的松柏育樂中心興建由慈濟捐贈的組合篩檢站，本周內就可完工，完工後將要求2000多名長照機構裡的醫護與工作人員前往進行抗原快篩，過程中會分流避免群聚。

社會局指出，社區式機構照顧服務，於5月21日起已暫停，改採居家服務方式提供服務，而針對特殊個案，得於雙方同意並做好防疫作為前提下，協調於原空間提供日照服務，惟該空間內之人數僅得以5人為限，機構應於每日下午3時回報隔日服務狀況，以利控管。同時在6月14日前，長照機構也停止探視。

台南市政府目前正在南區松柏育樂中心前建置組合屋式的快篩站。圖／衛生局提供
台南市政府目前正在南區松柏育樂中心前建置組合屋式的快篩站。圖／衛生局提供
台南市政府目前正在南區松柏育樂中心前建置組合屋式的快篩站。圖／衛生局提供
台南市政府目前正在南區松柏育樂中心前建置組合屋式的快篩站。圖／衛生局提供
台南市政府目前正在南區松柏育樂中心前建置組合屋式的快篩站。圖／衛生局提供
台南市政府目前正在南區松柏育樂中心前建置組合屋式的快篩站。圖／衛生局提供

長照 黃偉哲

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