虎尾商圈推點餐大補帖 讓你在家吃飽又吃好

各地商圈人潮驟減，商街冷清，餐飲店又全面禁止內用，虎尾魅力商圈發展協會「自救有方」，整合商圈6、70家餐飲、小吃店，推出外送、外帶「大補貼」，讓無法下廚的民眾選擇多樣化，不出門，也一樣能「美味送到家」吃飽飽吃好好。

虎尾魅力商圈發屏協會理事長程素鳳說，疫情衝擊店家生意相當大，關店也不是辦法，如何在嚴峻疫情中求生存，成為商家重要課題，時下網路外送員普遍，解決不少人的三餐問題，但飲食有習慣性，尤其商圈的老店，通常也是整天悶在家的人所想要吃的。

為方便不出門民眾，商圈店家集思廣義自力救濟，大家一起撐過疫情，站在消費者立場，設想該如何提供一個多樣又方便的訂餐機制，解決大家用餐苦惱的問題，包括想要吃什麼，或店家有沒有外送服務。

程素鳳說，為方便更多人有更多選擇，商圈以「大菜單」概念，整合6、70家優質餐飲店家，推出虎尾魅力商圈「大補帖」，單子上有店名、地址、電話、外送、外帶及QRCODE或提供熊貓等外送等資料，民眾只要看大補帖就可直接下單訂購，不必一家一家找，打開大補帖，想要的餐點或店家資料一應俱全，更方便尋選。

有的店家為方便外送或外帶，改變原有菜單，例如火鍋店推出外帶單人鍋、丼飯等，還有飲料店也配合推出義大麵等。程素鳳說，大補貼推出後反應很好，連縣政府看到，也著手縣規畫其他商圈學習，製作餐飲大補貼，也有外縣市商圈有意跨區合作，考量用冷凍、冷藏運送保鮮。

程素鳳表示，大補帖讓民眾的餐飲圈擴大，在家一樣可吃飽飽吃好好，民眾可上虎尾魅力商圈臉書、網站，或虎尾人讚出來等在地社團粉絲頁及各店家粉專上查詢。