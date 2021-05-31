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企業挺台南警察防疫 捐萬個口罩與面罩攜手抗疫

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
業者捐贈面罩給台南玉井分局員警幫助防疫。記者周宗禎／翻攝
業者捐贈面罩給台南玉井分局員警幫助防疫。記者周宗禎／翻攝

疫情延燒，防疫物資需求量大增，台南玉井警友辦事處主任邱炳煌擔心第一線為民服務的員警，長期與民眾接觸，要協助防疫也要受理民眾報案，是暴露在可能受病毒感染的高風險族群，為讓員警安心執勤，今天捐贈1萬個口罩，提供第一線基層員警防護。

玉井分局表示，台灣房屋台南高通特許加盟店店東翁儷文也捐150個簡易型防護面罩，防護效果佳且穿戴簡易，有效提升第一線同仁的執勤安全。防疫物資捐贈由分局長許敏能代表接受，回贈邱主任及翁女士感謝狀，感謝他們的善行義舉。

許敏能表示，防疫無國界，面對來勢洶洶的疫情，警察兄弟站在第一線扛起守護市民的重擔，責無旁貸，也請大家遵守防疫相關規定，保護自己，也保護他人，一起攜手齊心度過疫情危機。

台南玉井警友辦事處主任邱炳煌捐贈1萬個口罩給員警使用。記者周宗禎／翻攝
台南玉井警友辦事處主任邱炳煌捐贈1萬個口罩給員警使用。記者周宗禎／翻攝

疫情 警察 口罩

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