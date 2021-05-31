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雲林縣府打造溫馨小棧 讓醫護人員免回家可獲夜宿休息

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」。記者蔡維斌／攝影

疫情緊繃，第一線醫護人員除擔心自己染疫威脅，也擔心波及家人，因而無法回家或擔心把病毒帶回家，心理壓力與體力負荷俱增，雲林縣政府為了幫醫護加油打氣，緊急在重症中心的台大斗六分院附近的體育館，打造溫馨小棧，提供22間溫馨房間，讓醫護人員免費住宿休息，養足體力共度難關。

縣長張麗善今天會同衛生局長曾春美巡視溫馨小棧住宿環境，並將象徵性的鑰匙交給台大雲林分院副院長馬惠明，台大雲林分院也感謝縣府的用心與照顧。溫馨小房都是獨立套房，光線明亮，附有個別衛浴和冰箱、電視。

張麗善說，三級疫情嚴峻，第一線衝鋒陷陣的醫護人員，心理壓力及體力負荷都相當沉重，雲林有六家責任醫院，其中台大雲林分院為重症責任醫院，抗疫是長期作戰，縣府為減輕醫護人員壓力，選擇靠近台大的體育館，緊急裝修，提供22間溫馨小房給醫護人員使用，可避免大家舟車勞頓來回上班，以保持體力、抵抗力，應付這場嚴峻的防疫戰爭，專心守護鄉親，提高防疫量能。

護理人員出身的張麗善說，她深知醫護人員暴露在高風險環境中，除害怕自己被病毒侵襲，更擔心把病毒帶回家傳染給家人，溫馨小棧提供免費住宿、休息空間，讓第一線為鄉親衝鋒陷陣的醫護人員，都能感受到大家的關懷。

台大雲林分院副院長馬惠明表示，疫情嚴峻，醫療量能緊繃，縣府此刻能為醫護人員打造溫馨小棧，對醫護宿舍有限之下，可說是及時雨，讓大家感到窩心，不但可供休息，萬一疫情需要匡列某些醫療人員做隔離檢疫，22個房間也可供運用，感謝縣府的貼心幫忙。

雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」，縣長張麗善（左）將鑰匙交給台大雲林分院副院長馬惠明。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」，縣長張麗善（左）將鑰匙交給台大雲林分院副院長馬惠明。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府利用鄰近台大的體育館空間，裝修為溫馨小棧，供第1線醫護人員不回家也有地方休息夜宿，減輕壓力並養足體力「應戰」。記者蔡維斌／攝影

醫護人員 台大 疫情

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