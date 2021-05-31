嘉義縣降雨今趨緩 山區民生用水仍告急
嘉義縣今天雨情趨緩，儘管仍有零星短降雨，但大多集中沿海地區，山區水情告急，儘管曾文水庫經昨日降雨，蓄水量增加10%、188萬噸，但嘉南地區用水仍呈橘色燈號，水庫旁的大埔鄉民苦無水可用，目前已協調國軍和自來水公司調派運水車，以解燃眉之急。
嘉義縣今天上午出現短暫陣雨，但大多集中在東石、布袋地區，根據中央氣象局統計，嘉義縣本日降雨量第一名出現在布袋觀測站，測得32毫米，昨天累績降雨212毫米，大幅縮減了85%；第二名東石西濱S267K觀測站，測得26.5毫米，相較昨天減少了88%。
嘉義山區情形則更不樂觀，大埔鄉表湖觀測站今日累積雨量截至目前為止僅5毫米，排山區首位，相較昨天92.5毫米，下跌超過94個百分點；曾文水庫水情吃緊，儘管昨天大幅降雨，但今天截至下午1時，僅累績雨量2.1毫米。
曾文水庫在昨日強降雨後，有效蓄水量提升到2018萬立方公尺，增加了188萬立方公尺、10%，水位上升0.68公尺，但南區水資源局副局長鄒漢貴表示，目前嘉義台南仍呈現橘色燈號，呼籲民眾須節約用水。
大埔鄉長吳明勳表示，大埔鄉這兩天約降下90毫米雨量，但民生用水仍吃緊，鄉公所公告，晚間10點到隔天早上6點仍維持減壓供水，鄉民約6成使用簡易自來水系統，儘管天降甘霖，但水塔水量無以為繼。
經多方協調後，國軍出動約10輛水車、每輛3噸，自來水公司出動約6輛水車、每輛20噸，合計約150噸的水，預計將暫時紓緩鄉內民生用水問題。
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