創世物資撐不到園遊會5折賣 若竹兒商店沒人提早關

國內疫情三級警戒至6月14日，社福團體的愛心物資買氣下降，創世基金會嘉義院每年園遊會延期，即期物資下殺5折賣出，現仍有200多名爆米花待認購；協助智能障礙者的若竹兒教育基金會，所設愛心商店雖緊鄰知名福義軒門市旁，難擋大幅人潮下滑，1天僅賣出2000元至3000元。

創世基金會嘉義院指出，民眾減少外出，連續好幾天沒人上門捐款，呼籲改由線上捐款，而愛心園遊會一年辦一次，去年從5月2日延至9月，今年原定上周六辦，也因三級警戒將延到9月4日，導致有愛心物資有效日期將屆。

嘉義院表示，之前於臉書貼文200多包果乾要即期，原本市售110元降為60元，靠善心人士認購完畢，仍有200多瓶爆米花，效期至今年8月，同樣撐不到園遊會，目前積極靠臉書等線上推銷；由於近期難銷售，也請廠商待活動較接近再捐物資，避免儲存上造成影響，接下來會推防疫短袖上衣1件300元，防疫運動毛巾150元。

若竹兒文教基金會則於嘉市成功街設愛心商店，緊鄰福義軒門市，若竹兒也透露，以往買氣跟福義軒相連，但福義軒現無人排隊，商店生意也幾乎沒生意，每天賣出金額只剩2000、3000元，昨天甚至3點半就提前關門。