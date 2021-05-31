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赤山龍湖巖湖泊難得見底 廟方趁機清淤才完工就下雨

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市六甲區赤山龍湖巖周遭大水塘乾涸見底，廟方趁機清淤、完成後又剛好開始下雨，雖然目前只有少量進水，廟方期待再次滿水位。記者周宗禎／攝影
台南市六甲區赤山龍湖巖周遭大水塘乾涸見底，廟方趁機清淤、完成後又剛好開始下雨，雖然目前只有少量進水，廟方期待再次滿水位。記者周宗禎／攝影

台南知名觀光景點六甲區赤山龍湖巖周遭湖泊水塘今年因乾旱乾涸見底，廟方趁難得機會清淤，28日清淤完成後又剛好開始下雨，雖然目前只有少量進水，廟方期待再次滿水位。

另大塘周遭環境紊亂，廟方也藉清淤將沿池塘步道重新整理打通，廟方表示將接著在環繞池塘步道種植花旗木落羽松，希望將整個環境打造成為悠閒漫步的好場所。

赤山龍湖巖周遭大池塘因遲遲沒有下雨，今年出現難得一見的大乾旱而見底，乾涸前廟方緊急將大池塘內的魚撈起，送往其他地方，以免池塘的魚暴斃。大塘見底後廟方請示神明，決定利用難得的機會清淤、連帶將沒有串連的環池塘步道打通、整理環境。

清淤工程於4月29日動工，因施工期間都沒有下雨，工程順利於5月28日完成。而完工後剛好遇上梅雨來臨，這幾天的下雨，也讓池塘開始有水從旁邊的管道持續流進池塘，廟方研判只要再來幾場大雨，池塘的水就會再豐盛起來，預計幾年後搭配種植的花旗木與落羽松，赤山龍湖巖大池塘，將會成為優美的新景點。

台南市六甲區赤山龍湖巖周遭大水塘年初逐漸乾涸見底，廟方趁機清淤、完成後又剛好開始下雨，雖然目前只有少量進水，廟方期待再次滿水位。記者周宗禎／攝影
台南市六甲區赤山龍湖巖周遭大水塘年初逐漸乾涸見底，廟方趁機清淤、完成後又剛好開始下雨，雖然目前只有少量進水，廟方期待再次滿水位。記者周宗禎／攝影
台南市六甲區赤山龍湖巖周遭大水塘乾涸見底，廟方趁機清淤、完成後又剛好開始下雨，雖然目前只有少量進水，廟方期待再次滿水位。記者周宗禎／攝影
台南市六甲區赤山龍湖巖周遭大水塘乾涸見底，廟方趁機清淤、完成後又剛好開始下雨，雖然目前只有少量進水，廟方期待再次滿水位。記者周宗禎／攝影
台南市六甲區赤山龍湖巖周遭大水塘年初逐漸乾涸見底，廟方趁機清淤、完成後又剛好開始下雨，雖然目前只有少量進水，廟方期待再次滿水位。記者周宗禎／攝影
台南市六甲區赤山龍湖巖周遭大水塘年初逐漸乾涸見底，廟方趁機清淤、完成後又剛好開始下雨，雖然目前只有少量進水，廟方期待再次滿水位。記者周宗禎／攝影

落羽松 花旗木 梅雨

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