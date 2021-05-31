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馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

嘉市第1座「正壓採檢亭」設部嘉 4專責醫院皆會裝

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市獲得國際獅子會300 D1區及嘉義地區獅友、九華山地藏庵、高峰大飯店、光興塑膠機廠及曾華盈，共捐贈4座正壓採檢亭。圖／嘉義市政府提供
嘉義市獲得國際獅子會300 D1區及嘉義地區獅友、九華山地藏庵、高峰大飯店、光興塑膠機廠及曾華盈，共捐贈4座正壓採檢亭。圖／嘉義市政府提供

嘉義市4間專責醫院設立採檢站，市府今天表示獲得國際獅子會300 D1區及嘉義地區獅友、九華山地藏庵、高峰大飯店、光興塑膠機廠及曾華盈，共捐贈4座「正壓採檢亭」，1座昨已裝於部立嘉義醫院，預計本周再設1座於聖馬爾定醫院，其餘等待工研院交貨。

號召醫師支援的嘉市醫師公會理事長趙善楷說，已有10名醫師投入，其中9人為耳鼻喉科，他負責周一下午2點到4點於部嘉採檢站，2小時大約採30幾人，相對北部算少，也幸好採到的都陰性，顯示社區仍是安全的，能讓居民安心。

目前採檢站在戶外、僅隔1個透明隔板，趙善楷說「比較熱一點」，尤其上周氣溫相當高，設置正壓採檢亭比較安全、涼快，且新竹的醫院使用過反應良好，台北也有醫院使用。

市府衛生局指出，採檢人員戴防護面罩、N95口罩、著防水但透氣度低的防護衣，不到2分鐘就一身汗，市長黃敏惠號召捐贈工研院打造的「正壓式檢疫亭」，每個售價約63萬，因採用「正壓」設計，空氣只能由內往外送，將可能已受到潛在病患污染的空氣阻絕在外，降低檢疫人員的染疫風險。

衛生局表示，檢疫亭特色包括「採檢量高，節能舒適，獨立潔淨」，採雙面設計，1小時至少可採12位、1天可採檢數達240位，且檢疫亭內裝設節能冷暖氣機， 24小時恆溫恆濕，加上檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，獨立設計可減少相互感染疑慮。

衛生局透露，預計本周能再裝1座採檢亭於聖馬爾定醫院，另2座待交貨，會裝嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院，目前嘉基與嘉榮也各有蒙古包、貨櫃屋的採檢站。

正壓採檢亭採檢量高、節能舒適、獨立潔淨，每個價格約63萬。圖／嘉義市政府提供
正壓採檢亭採檢量高、節能舒適、獨立潔淨，每個價格約63萬。圖／嘉義市政府提供
1座正壓採檢亭昨天已裝於部立嘉義醫院。圖／嘉義市政府提供
1座正壓採檢亭昨天已裝於部立嘉義醫院。圖／嘉義市政府提供

衛生局 嘉義

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