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嘉義縣豪雨成災 縣府成立應變小組部署173台抽水機

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣今日降下豪雨，縣治朴子市24小時累積雨量186.5毫米，朴子國中淪水鄉澤國。圖／網友提供
嘉義縣今日降下豪雨，縣治朴子市24小時累積雨量186.5毫米，朴子國中淪水鄉澤國。圖／網友提供

梅雨鋒面來襲，嘉義豪雨成災，縣長翁章梁傍晚視察水利應變中心，並前往布袋鎮了解防洪設施運作情形。翁章梁表示，30日的大雨對缺水有很大的幫助，但強降雨也可能造成雨水宣洩不及，水利處會密切監控，也拜託大家防疫期間、尤其是下大雨的時候，沒事不要出門。

嘉義縣今日上午起降暴雨，多處傳出災情；鹿草下潭、光潭等村下午4時許驚傳大停電，台電人員冒雨搶修，稍早已恢復供電；朴子市區部分路段積水，市府下午5時緊急成立災害應變中心「工程搶修組」，出動多台抽水機待命。

嘉義縣沿海地區今天低窪地區也傳出雨水灌進家門，縣治朴子和太保市24小時累積雨量分別來到186.5和167.5毫米，均達一級警戒，縣府水利處今天日中午成立應變小組，在東石、布袋、義竹、朴子、民雄、溪口、大林、中埔、太保、水上、鹿草和六腳等鄉鎮市部署173台移動式抽水機，以因應低漥地區排水問題。

嘉義地區久旱不雨，突如其來旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電、劇烈降雨及強陣風，尤其豪雨易造成溪流河川暴漲，排水不良區域易淹(積)水，山區也容易發生坍方、落石、土石流，縣府特別請山區和沿海地區的鄉親多加注意安全。

民眾若有防汛砂包需求，請洽鄰近鄉鎮市公所索取，若各公所仍有不足，請公所通報縣府支援，水利處防洪維護科電話05-3625043、05-3628534。

嘉義縣海區今天上午下起滂沱大雨，沿岸地漥地區氾濫成災。圖／網友提供
嘉義縣海區今天上午下起滂沱大雨，沿岸地漥地區氾濫成災。圖／網友提供
嘉義縣豪雨成災，縣長翁章梁今天下午在布袋鎮長陳鳳梅陪同下，前往布袋鎮新岑里、過溝地區了解積水及抽水機是否正常運作。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣豪雨成災，縣長翁章梁今天下午在布袋鎮長陳鳳梅陪同下，前往布袋鎮新岑里、過溝地區了解積水及抽水機是否正常運作。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 豪雨

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