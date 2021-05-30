滯留鋒面南下 南市水利局三級開設抽水量逾46萬噸

鋒面南下，台南地區今下午起降雨明顯，因應滯留鋒面可能帶來強降雨，台南市政府水利局下午起已三級開設，北門、將軍、學甲、安南、北區、安平、南區等7區共20站啟動抽水，總抽水量達46萬370噸。

水利局說，目前台南沿岸有對流發展，並漸往內陸移動，預計沿岸至內陸皆有短時較大雨勢，本波降雨對台南以30日至31日影響較大，目前因海峽對流持續時間久，且不斷移入本市，局部地區有短時豪雨發生，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，市民朋友如有災情欲通報，可撥打1999市民專線。

水利局表示，目前全數整備作業皆已完成，轄內各水門、抽水站、移動式抽水機、滯洪池、水利建造物、防汛備料、搶修險開口契約等防汛機具、備料及相關契約皆已整備完畢，水利局及公所共備妥22萬個砂包，如民眾有砂包需求，可向在地公所提出。